Посольство прокомментировало приговор 17-летнему гражданину РФ в Норвегии

Осло, , 21:47 — REGNUM Несовершеннолетний гражданин России, осуждённый 30 октября в Норвегии за изготовление и установку взрывного устройства в Осло в апреле 2017 года, отказался от каких-либо контактов с российскими дипломатами. Об этом сообщает посольство России в Норвегии на своей странице в Facebook.

«Несмотря на предпринятые со стороны посольства попытки предоставить необходимое содействие российскому гражданину, оказавшемуся в сложной для него ситуации, он отказался от встреч и контактов с сотрудниками посольства», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на данный момент ни сторона защиты, ни государственное обвинение не заявили о своём намерении обжаловать вынесенный приговор.

«Данный несовершеннолетний гражданин вместе с родителями покинул Россию в возрасте 10 лет и с тех пор постоянно проживает в Норвегии. Его семья — мать и отец — также живут в Норвегии, в городе Вадсё. Кроме того, воспитание и образование, влияющие на формирование его мировоззрения, он получает в норвежской среде», — добавили в посольстве.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября Окружной суд в Осло приговорил 17-летнего гражданина России виновным по статье «Незаконное владение огнестрельным оружием и др. с целью совершения тяжкого уголовно наказуемого деяния» и приговорил его к девяти месяцам лишения свободы. По сведениям российских дипломатов, семь из них он уже отбыл в предварительном заключении.

Обвинение просило приговорить молодого человека к двум годам лишения свободы, обосновывая это тем, что подсудимый часто посещал интернет-сайты исламистов и попал под влияние радикальных взглядов.

Напомним, 9 апреля 2017 года на станции метро «Гренланн» в Осло был обнаружен похожий на взрывное устройство предмет. Это произошло через день после того, как грузовик въехал в толпу переходов в Стокгольме, в результате чего погибли пять человек. Позднее власти Норвегии сообщили о задержании по подозрению в изготовлении взрывчатки российского гражданина.

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