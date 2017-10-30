Пентагон собирает биологические материалы граждан России

Москва, , 21:33 — REGNUM Сбор биологических материалов жителей России, о котором заявил 30 октября президент РФ Владимир Путин, производится в интересах Пентагона, сообщает 30 октября агентство RT.

По информации агентства, в июле 2017 года учебное авиационное командование ВВС США опубликовало заказ на покупку образцов живых тканей граждан России, относящихся к европеоидной расе.

По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, подобные мероприятия проводились и ранее, например, в 90-е годы под предлогом научной программы «Геном человека». При этом все такие программы проводились в интересах Пентагона.

Игорь Никулин считает, что это может быть направлено на создание запрограммированного биологического оружия нового поколения, которое будет воздействовать только на носителей определенной группы генов. В частности, сейчас Пентагон интересуется биологическими образцами европеоидов славянской группы, причем уточняется, что образцы биоматериалов жителей Украины заказчик оплачивать не будет.

Игорь Никулин подчеркнул, что представители организаций, проводящих эту деятельность в России так и не дали внятного ответа на вопрос о целях исследования.

При этом, как только российские власти начинают ограничивать эту деятельность, это вызывает информационную истерику со стороны либеральной общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в России иностранные представители в неизвестных целях собирают биологические материалы граждан страны.

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