Суд в США заблокировал указ Трампа о запрете службы трансгендеров в армии

Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Федеральный окружной суд в Вашингтоне 30 октября заблокировал вступление в силу указа президента США Дональда Трампа о запрете на службу трансгендеров в Вооружённых силах, передаёт Associated Press.

C иском против администрации США выступила влиятельная правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU), которая назвала решение Белого дома «неконституционным».

Напомним, Дональд Трамп в августе подписал указ, восстанавливающий запрет на службу трансгендеров в армии, отменённый его предшественником на президентском посту Бараком Обамой.

Нынешний глава Белого дома считает, чтоприём трансгендеров на военную службу рано или поздно приведёт к снижению общей эффективности Вооружённых сил США. Кроме того, как заявлял Трамп, это ведёт к увеличению расходов на содержание армии в виду высоких затрат на медицинское обслуживание таких солдат, а также нарушает слаженность отдельных подразделений.

Указом президента США также налагался запрет на использование ресурсов Пентагона для проведения операций по смене пола военнослужащих.

По разным оценкам, на службе в американской армии на сегодняшний день уже находятся от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров. Вопрос о том, как поступить с этими военнослужащими, министерствам обороны и внутренней безопасности было предписано решить самостоятельно.

Указ должен был вступить в силу с 23 марта 2018 года.