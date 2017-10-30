В Совфеде опасаются биологической войны с Западом

Москва, , 21:26 — REGNUM В Совфеде не исключили, что интерес иностранцев к биологическому материалу граждан РФ связан с подготовкой к биологической войне, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин задался вопросом, зачем иностранцы собирают биологический материал граждан РФ.

«Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии несомненно разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По словам сенатора, не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие — отсюда и сбор биологического материала граждан РФ, проживающих в разных географических точках.

«На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка», — указал парламентарий.

По его мнению, предостережение Путина прозвучало очень своевременно.

«Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации», — сказал Клинцевич.