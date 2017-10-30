Глава МИД Украины напугал Мадрид российскими танками в Каталонии

Киев, , 21:44 — REGNUM Если бы в Каталонии присутствовало крупное бронетанковое соединение из России, то вся территория была бы подконтрольна России, заявил 30 октября глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции со своим испанским коллегой АльфонсоДастисом, передает телеканал NewsOne.

«Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России», - фантазирует Климкин.

Климкин считает, что во всех бедах виновата Россия, в том числе в референдуме в Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг независимости Каталонии — это внутреннее дело Испании. По словам президента, ситуация должна быть урегулирована в рамках испанского законодательства.

Задача Украины в отношении европейских «партнеров» состоит не только в обеспечении транзита газа из России, но и повышения русофобии, градуса истерики вокруг вооруженных сил России и распространении слухов о всемогущих российских спецслужбах. Киев обвиняет Москву буквально во всем, даже в самых невероятных действиях. Экспорт русофобии — самый ценный продукт, который могут произвести сегодня на Украине в интересах третьих стран.

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