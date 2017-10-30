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Фламандские националисты: Пучдемона мы не звали

Политика

По сообщениям ряда евросоюзных СМИ глава Каталонии Карлес Пучдемон находится в столице Евросоюза — Брюсселе

Фламандские националисты: Пучдемона мы не звали
Convergència Democràtica de Catalunya
Карлес Пучдемон

Брюссель, 30 октября 2017, 21:10 — REGNUM  Националистическая партия «Новый фламандский альянс» (N-VA) опровергает сообщения ряда евросоюзных СМИ о том, что глава Каталонии Карлес Пучдемон и ряд его соратников прибыли в Бельгию по их приглашению. Соответствующее заявление сделал официальный представитель партии N-VA Йоахим Похлманн, пишет сегодня газета La Libre Belgique.

«Если Пучдемон в Брюсселе, то это точно не по приглашению N-VA», — заявил Похлманн.

Также издание отмечает, что администрация премьер-министра Бельгии Шарля Мишелья отказалась от каких-либо комментариев по поводу возможного пребывания Пучдемона в Брюсселе.

Также газета La Libre Belgique со ссылкой на испанские источники пишет, что Пучдемон с группой своих советников якобы прибыл из Ьарселоны в Марсель на автомобиле, откуда затем вылетел самолетом в Брюссель.

Ранее СМИ сообщили, что Пучдемон находится в столице Евросоюза в «укромном месте» и, что 31 октября он собирается сделать какое-то официальное заявление.

Ряд бельгийских СМИ, со ссылкой на испанские источники предполагает, что Пучдемон может просить убежища у бельгийских властей, так как в Испании на него возбуждены уголовные дела, за то, что он объявил о независимости Каталонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюзные СМИ: Где Пучдемон?

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