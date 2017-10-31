Украина как Антироссия: по вкусу ли полякам соус постмайданной фашизации

Киев, , 05:03 — REGNUM Отношения Польши и Украины, остающиеся сложными из-за идеологии постмайданной Украины, сталкиваются с экономическими выгодами обеих стран. Победит ли совесть или верх возьмет жажда наживы, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Безоговорочное принятие украинскими националистами идеологии своих предшественников из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает столь же безоговорочное неприятие в Польше. Поляки никогда не забудут тех зверств, которые творились украинскими сторонниками Гитлера во время Второй мировой. Пока же ситуацию удается держать под контролем исключительно методов замалчивания.

Действительно, ведь Польша нуждается в увеличении потока гастарбайтеров с Украины. И поэтому вынуждена выбирать — противостоять ли фашизации украинского общества открыто или закрывать на это глаза, наслаждаясь экономической выгодой. Ситуация могла бы продолжаться неопределенное время, если бы не действия самой Украины, неспособной подавать себя как Антироссию иначе как под фашистским соусом. И другого выхода у постмайданной администрации Украины нет.

О том, есть ли выход для Польши из создавшегося положения, читайте в статье: На Украине уважают солдат вермахта и игнорируют поляков

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