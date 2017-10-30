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Рейтинг популярности Трампа обновил минимум

Политика

Gallup: Работу Дональда Трампа на посту главы Белого дома поддерживает 33% американцев

Рейтинг популярности Трампа обновил минимум
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 30 октября 2017, 20:59 — REGNUM  Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг очередного самого низкого показателя с момента его инаугурации в январе 2017 года, свидетельствуют результаты опроса, проведённого компаний Gallup.

Согласно обнародованным данным, деятельность главы Белого дома на сегодняшний день поддерживает 33% американцев, а 62% даёт работе Дональда Трампа негативную оценку.

Как уточняется, опрос проводился с 26 по 28 октября среди 1,5 тысяч респондентов.

В целом в течение октября, по оценкам Gallup, рейтинг популярности президента США не превышал 39%.

Предыдущий антирекорд, напомним, был зафиксирован в середине августа, когда о своей поддержке Дональда Трампа заявляло 34% опрошенных.

Максимальный же показатель популярности Трампа отмечался в начале марта, когда его работу, согласно исследованиям, одобряло 45% американцев.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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