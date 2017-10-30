Рейтинг популярности Трампа обновил минимум

Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг очередного самого низкого показателя с момента его инаугурации в январе 2017 года, свидетельствуют результаты опроса, проведённого компаний Gallup.

Согласно обнародованным данным, деятельность главы Белого дома на сегодняшний день поддерживает 33% американцев, а 62% даёт работе Дональда Трампа негативную оценку.

Как уточняется, опрос проводился с 26 по 28 октября среди 1,5 тысяч респондентов.

В целом в течение октября, по оценкам Gallup, рейтинг популярности президента США не превышал 39%.

Предыдущий антирекорд, напомним, был зафиксирован в середине августа, когда о своей поддержке Дональда Трампа заявляло 34% опрошенных.

Максимальный же показатель популярности Трампа отмечался в начале марта, когда его работу, согласно исследованиям, одобряло 45% американцев.