В честь Дня независимости Бердымухамедову подарили золотые статуи

Ашхабад, , 20:58 — REGNUM В честь 26-й годовщины независимости Туркмении члены правительства этой среднеазиатской страны подарили президенту Гурбангулы Бердымухамедову золотые статуи. Об этом сегодня, 30 октября, сообщило ИА «CA-news» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Туркменский лидер, в свою очередь, наградил ряд руководителей силовых ведомств медалью «Malikguly Berdimuhamedow» (награда носит имя отца президента Туркмении Мяликгулы Бердымухамедова) за заслуги перед отечеством.

Также, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов наградил медалью Мяликгулы Бердымухамедова своего сына — Сердара Бердымухамедова, также получившего звание подполковника.

При этом, отмечает правозащитный портал «Хроника Туркменистана», государственные СМИ по какой-то причине не стали указывать его имя в списках награжденных силовиков.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что Сердар Бердымухамедов в 2011 году окончил Дипломатическую академию МИД России, а летом 2015 года стал доктором наук. В ноябре 2016 года был избран депутатом парламента Туркмении, и с марта 2017 года возглавляет Комитет по законодательству.

До того момента сын туркменского лидера занимал посты в госагентстве по управлению и использованию углеводородных ресурсов и министерстве иностранных дел этой среднеазиатской страны. Сейчас Сердару Бердымухамедову 38 лет.

Напомним, отец президента Туркмении Мяликгулы Бердымухамедов длительное время работал в правоохранительных органах и завершил службу в звании подполковника в 1982 году.

Отметим, что в 2012 год одной из воинских частей в столице Туркмении было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова, на ее территории был открыт музей в его честь. А в 2013 году там же был установлен прижизненный бюст отца президента. Также в его честь был назван дворец культуры в селе Ызгант.

В августе 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов представил общественности свою новую книгу «Храбрые парни рождаются для мужества», посвященную работе его отца Мяликгулы Бердымухамедова в правоохранительных органах.