Москва, , 20:41 — REGNUM Дело бывшего главы предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа ПолаМанафорта содержит неточности, которые свидетельствуют об уровне «фальшивки», заявила 30 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Так, по её словам, из «последних наработок американских силовиков» следует, что пост президента Украины дозанимала

В действительности, напомним, до президентства Януковича Тимошенко занимала пост премьер-министра при президенте Викторе Ющенко.

Подобные несоответствия, как считает представитель МИД России, демонстрируют, на каком уровне «стряпался» этот документ. «Когда речь идёт о серьёзном расследовании, таких вещей быть не может», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Пол Манафорт и его деловой партнёр Рик Гейтс обвиняются по 12 пунктам, в том числе в отмывании средств и сговоре против интересов США при сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и «Партией регионов».

Ранее Дональда Трамп прокомментировал дело против Пола Манафорта, заявив, что обвинения против него связаны с событиями, которые произошли задолго до президентской кампании в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвинения против Манафорта не связаны с его работой в штабе Трампа