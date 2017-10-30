Президент Эстонии посетит Грузию

Тбилиси, , 20:32 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Грузию с государственным визитом 31 октября. По информации пресс-службы президента Грузии, она прибудет в Тбилиси вместе с супругом Георгом-Рене Максимовским и правительственной делегацией, в состав которой войдут руководители государственных структур и представители бизнеса.

В рамках визита Керсти Кальюлайд встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также с католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В Тбилиси состоится грузино-эстонский бизнес-форум, в котором вместе с эстонскими бизнесменами примет участие и президент Эстонии.

В ходе визита Керсти Кальюлайд вместе с Георгием Маргвелашвили посетит село Хурвалети Горийского района, находящееся у «административной границы» с Южной Осетией, а также школу в поселке Церовани, где компактно проживают беженцы из Южной Осетии.

Президент Эстонии выступит с лекцией в Кутаисском государственном университете имени Акакия Церетели и осмотрит компьютерный класс, оборудованный в этом вузе при помощи правительства Эстонии.