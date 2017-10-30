В Литве регламентируют мобилизацию населения на случай войны

Вильнюс, , 19:16 — REGNUM Министерство обороны Литвы приступает к реформе системы мобилизации, сообщили ИА REGNUM в минобороны Литвы сегодня, 30 октября. Работу начинает новый глава департамента мобилизации и гражданского сопротивления при министерстве обороны, подготавливается новая редакция закона о мобилизации и поддержке принимающей страны, также планируется обновить список жизненных функций государства и мобилизационных задач, особое внимание уделяя вовлечению всех участников системы.

«Нынешнюю систему мобилизации нужно в сущности реорганизовать, и это основная задача, которая выдвигается перед новым руководителем», — говорит министр обороны Раймундас Кароблис.

Новый глава департамента мобилизации и гражданского сопротивления — находящийся в запасе полковник Виргиниюс Виталиюс Вилькялис, в последнее время работавший во втором департаменте оперативных служб при министерстве обороны. Ранее он работал военным атташе в разных странах, в том числе на Украине, «где у него в 2014—2015 годах была возможность вблизи наблюдать за проходившими там процессами мобилизации». В 1990—1993 годах, будучи комендантом тогдашнего Департамента обороны, позднее — комендантом Каунасского округа министерства обороны, он организовывал первые призывы в литовскую армию, подготавливал и согласовывал мобилизационные планы.

«Изменившаяся ситуация в сфере безопасности и возникающие угрозы требуют абсолютно новой системы мобилизации в Литве, которая была бы быстрой, понятной и гибкой, — заявил Кароблис. — Во-первых, нынешняя система опирается на понятие мобилизации 20 века, когда была предпосылка, что у государства будет много времени для подготовки к войне и мобилизации необходимых ресурсов. Поэтому она и громоздкая, ориентированная на длинные бюрократические процедуры, которые продлевают время реагирования и не создают возможностей для гибкого реагирования с учетом обстоятельств. Во-вторых, не полностью оценена роль частного сектора, появившиеся новые технологии, новые потребности и тому подобное».

По словам министра, при реорганизации системы мобилизации необходимо гарантировать ее работу и гибкость в быстро меняющейся среде.

«С новыми военным технологиями 21 века времени на мобилизацию может и не быть — государство должно будет объявить мобилизацию вместе с военным положением».

Министр Кароблис подчеркивает, что для того, чтобы добиться эффективного действия системы мобилизации, очень важно объяснить идею мобилизации всем субъектам — от министерств до самоуправлений: «Мы должны гарантировать вовлечение частного сектора и контакты. Сейчас взгляд учреждений на выдвинутые перед ними задачи мобилизации довольно формальный, мы также обязаны сделать одинаковым понимание значения мобилизации и ее особенностей».

По словам министра, жизненно важная задача для эффективного действия системы мобилизации — обучение и просвещение учреждений, чтобы они знали свою роль в системе мобилизации.

Ранее стало известно, что Литва покупает у Норвегии системы ПВО средней дальности. Отметим также, что Литва уже на протяжении последних трёх лет заявляет публично о «возможной агрессии со стороны России».