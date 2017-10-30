Экс-советник Трампа Пападопулос признался, что солгал агентам ФБР

Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Экс-советник президента США Джордж Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний сотрудникам ФБР о контактах предвыборного штаба с иностранными гражданами, 30 октября сообщает Reuters.

Пападопулос дал ложные показания сотрудникам ФБР вскоре после инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа 20 января 2017 года, когда правоохранительные органы проводили расследование «российского вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что Пападопулос сказал агентам ФБР, что контактировал с неким иностранным «профессором», который утверждал, что располагает «компроматом» на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Пападопулос утверждал, что общался с «профессором» до того, как вступил в предвыборный штаб Трампа.

Мюллер добавил, что Пападопулос не встречался с профессором, пока не присоединился к предвыборному штабу.

Напомним, Пападопулос — юрист по вопросам международной энергетики, который состоял в консультационной группе Трампа во время президентской кампании 2016 года. Он стал третьим экс-советником Трампа, которому грозит уголовная ответственность в рамках расследования о «российском вмешательстве». Пападопулос признался в даче ложных показаний 5 октября 2017 года.

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