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Обвинения против Манафорта не связаны с его работой в штабе Трампа

Политика

ФБР предъявило обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту

Вашингтон, 30 октября 2017, 18:57 — REGNUM  Обвинения против бывшего глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта связаны с событиями, которые произошли задолго до президентской кампании в США. Об этом сам Дональд Трамп сообщил 30 октября в своём микроблоге в Twitter.

«Извините, но это было за много лет до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Однако почему изворотливая Хиллари и демократы не в центре внимания», — написал глава Белого дома.

В другом своём сообщении Трамп также отметил, что в предъявленных Манафорту обвинениях не идёт речи о каком-либо сговоре с Россией.

Напомним, ранее стало известно, что Полу Манафорту и его деловому партнёру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам в рамках расследования спеспрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США.

Манафорт и Гейтс обвиняются в отмывании средств и сговоре против интересов США при сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и «Партией регионов».

Пол Манафорт вместе со своим адвокатом 30 октября самостоятельно явился в офис ФБР в Вашингтоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый обвиняемый по «российскому делу» в США явился в ФБР

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