США передумали вооружать Украину

Киев, , 18:49 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа отказалась поставлять или продавать Украине летальное вооружение. Об этом пишет Washington Post, передает 30 октября ВВС-Украина.

В материале отмечается, что несмотря на месяцы консультаций и переговоров администрация Трампа вернулась к политике времен Барака Обамы «отказывать Киеву в том, в чем он нуждается, чтобы отразить российскую агрессию».

«Это усиливает сомнения в готовности американского президента выступить против своего российского коллеги Владимира Путина», — пишет Washington Post.

Автор статьи указывает, что в администрации Трампа предпочитают активизировать Минский процесс, который предусматривает соблюдение режима прекращения огня, вывод тяжелого вооружения из Украины и уважение к государственной границе.

«Сейчас мистер Трамп должен решить, будет помогать он Украине отразить российскую агрессию или разрешит господину Путину создать очередной «замороженный конфликт», пока США будут стоять в стороне», — говорится в материале.

В свою очередь на встрече с депутатами Рады специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что летальное оружие Украине должна была предоставить администрация президента Барака Обамы. Об этом сообщает депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Обама был неправ в вопросе предоставления Украине летального оружия и перечислил минимум три фактора, которые свидетельствуют о том, что предоставить оружие можно. Однако, это политический вопрос, а он — дипломат…», — написал Арьев 28 октября в Facebook, комментируя итоги встречи с Волкером.

В то же время бывший президент организации Freedom House Дэвид Креймер заявил, что США должны предоставить Украине летальное оружие и усилить санкции в отношении Кремля.

«Санкции должны быть усилены. Украина должна получить летальное оружие, чтобы иметь возможность себя защитить. Украина не просила американских солдат бороться за нее — она просила об оружии, которое могло бы предупредить продвижения танков РФ вглубь Украины. Украина требует больше поддержки, а на Москву надо оказывать больше давления, иначе этот инициированный РФ кризис будет продолжаться», — сказал Креймер 28 октября, передает «Радио Свобода».

Экс-глава Freedom House не знает, согласится ли Трамп на предоставление Украине летального вооружения. Креймер напомнил, что решение этого вопроса зависит только от Трампа. По его словам, Кремль не будет заинтересован в мирных переговорах по Украине, пока для РФ не возрастет цена ущерба от санкций.

«Я больше чем уверен в Курте Волкере, но его партнер по переговорам (со стороны РФ), господин Сурков, не имеет ни малейшего интереса в разрешении конфликта. Это будет продолжаться до тех пор, пока санкции не будут усилены», — добавил Креймер.

В свою очередь украинский политолог Руслан Бортник считает, что получение Украиной летального вооружения зависит от результатов переговоров США и РФ.

«Шансы на получение летального оружия у Украины есть — оно является предметом торгов между США и Российской Федерацией. А учитывая то, что больше нечем торговаться в украинском вопросе, санкции снять нельзя, так как они прописаны американским законом. То есть, задержка в предоставлении летального вооружения обусловлена торгами между двумя странами, но в случае провала переговоров или дальнейшей эскалации между этими двумя государства, в частности в Сирии, то тогда что-то нам дадут», — отметил Бортник, пишет ГолосUA.

При этом Бортник отметил, что получение оружия не изменит ситуацию в Донбассе.

«Это не изменит баланс на фронте, так как высокотехнологические образцы оружия требуют многолетней подготовки в использовании, а стрелковое для подобных целей не годится. Более того, это станет дополнительным поводом для эскалации ситуации на Донбассе», — резюмировал Бортник.

Кроме того, 30 октября генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006—2010 годах Игорь Романенко заявил, что «победу Украины в войне в Донбассе» может обеспечить только совокупность нескольких факторов: военных, политических, социальных, экономических и так далее.

«Что-то одно вряд ли может прекратить войну. Все должно быть в совокупности, поэтому это очень серьезная проблема. Это вопрос не только военный, а и политический, социальный, экономический и так далее», — сказал Романенко, передает «Апостроф».

Он призвал стороны конфликта начать выполнять минские соглашения и полностью прекратить боевые действия.

«Реализовать первый пункт Минских соглашений, а потом все остальное — и это достаточно надолго и всерьез. Понятное дело, что нас не устраивает остальная часть соглашений, кроме безопасности. Но надо решать все эти вопросы в рамках законодательства Украины. И пока в этих рамках не будут проведены мероприятия, это затянется надолго и всерьез», — добавил Романенко.

Как сообщалось ранее, в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне.

Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года». Он предусматривает выделение Украине 500 миллионов долларов помощи на сферу безопасности, включая летальное и нелетальное вооружение, обучение и техническую помощь ВСУ.