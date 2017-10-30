Путин: Можно подумать о возрождении Совета по помилованию

Москва, , 18:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил готовность обдумать возрождение президентского совета по помилованию, комментируя обращение на эту тему правозащитницы Людмилы Алексеевой 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Владимира Путина, этот вопрос надо рассмотреть внимательно и принять решение без ненужной спешки.

«Можно подумать и о возрождении совета, надо посмотреть повнимательнее, проанализировать практику последних лет и не спеша это решение принять», — сказал Владимир Путин.

При этом президент России отметил, что существующий в стране механизм помилования далек от совершенства и его можно улучшить.

Кроме того, глава российского государства уточнил, что этот механизм сложился в сложный для государственности период, сопровождавшийся кровавыми и трагическими событиями на Северном Кавказе.

Как пояснил российский лидер, прежний порядок был установлен в 2002 году, во время тяжелых испытаний для российской государственности и «кровавых событий на Северном Кавказе».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева заявила о невиновности бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, задержанного при получении крупной взятки в иностранной валюте.

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