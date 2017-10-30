Военные Ирака освободили 21 тыс. квадратных километров у границы с Сирией

Багдад, , 19:01 — REGNUM Вооружённые силы Ирака освободили от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более 21 тыс. квадратных километров в западной провинции Анбар у границы с Сирией, 30 октября сообщает агентство AMN.

Правительственные силы Ирака, совместно с Силами народной мобилизации (Хашд шааби) и подразделениями федеральной полиции, продвигаясь на север вдоль сирийской границы, освободили более 21 тыс. квадратных километров.

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Военные достигли южной окраины пограничного города Эль-Кайм. Ожидается, что город будет освобождён от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время.

Напомним, город Эль-Кайм является одним из важнейших опорных пунктов боевиков вблизи сирийского пограничного перехода с 2014 года.

Ближайшим к Эль-Кайму городом является сирийский город Абу-Камаль — крупный оплот ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Недавно в данную провинцию дополнительно перебросили 300 военнослужащих Сирии, которые должны принять участие в новом этапе кампании по освобождению Абу-Камаля.

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