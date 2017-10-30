Путин: Корректировка законодательства о митингах нужна все время

Москва, , 18:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает вполне возможной корректировку законодательства в области проведения массовых публичных мероприятий. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 октября, на заседании Совета по правам человека.

Российский лидер напомнил, что свободы граждан должны быть гарантированы.

«Надо проанализировать практику, которая у нас складывается, надо все время ее анализировать и все время делать соответствующие поправки», — сказал президент.

Он пояснил, что имеет в виду практику правоохранительных органов и судебной системы.

При этом президент обратил внимание на тот факт, что «к сожалению, некоторые группы протестующих или организаторы этих мероприятий специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание».

«Мы же понимаем, что в сегодняшней ситуации для того, чтобы заявить свою позицию, выступить с критикой властей, начиная от муниципальных и кончая федеральными, достаточно обеспечить себе информационное пространство в интернете, в средствах массовой информации», — отметил глава государства.

Путин сказал, что может себе представить ситуацию, когда местные органы власти «загоняют куда-то там за бугор все эти акции», чтобы не показывать эти протесты в центральных частях крупных городов.

«Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать их улицы, вызывая специально агрессию или действия агрессивные, тоже неправильно», — сказал президент.

В любом случае, власти нужно работать с обеими сторонам этого процесса — гражданским обществом и правоохранительной системой.

«Давайте обязательно посмотрим, подумаем и сделаем нечто такое, что пошло бы на пользу нашему гражданскому обществу, а в конечном итоге — всей стране, всем гражданам», — подытожил президент.