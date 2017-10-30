Путин о деле Серебренникова: «Разве он политический деятель?»

Москва, , 18:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин не считает дело художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова политическим. Об этом он заявил 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается дела Серебренникова. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то политическую позицию. Там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — сказал глава государства.

«Ну да, он творческий человек, он художник», добавил Владимир Путин, отметив, что на него «кто только не выходил» в связи с делом Кирилла Серебренникова.

Президент России прокомментировал слова журналиста Станислава Кучера, который заявил, что общественные и культурные деятели сегодня покидают страну. Путин не согласился с данным отверждением, подчеркнув, что, напротив, «количество отъезжающих за последнее время резко сократилось».

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссёр Кирилл Серебренников проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». П решению суда Серебренников помещён под домашний арест.

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