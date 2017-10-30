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Путин: Ограничения против российских СМИ за рубежом — это очень серьезно

Политика

Российский телеканал RT подвергся настоящим репрессиям в США

Москва, 30 октября 2017, 17:51 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ограничения в отношении ряда российских СМИ за рубежом, в частности, в отношении телеканала RT и агентства Sputnik носят очень серьезный характер. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 октября, на заседании Совета по правам человека.

«Даже RT и Sputnik наш загоняют в список — не в такой, как у нас. Там конкретные ограничения, причём очень серьёзные, не морально-этического характера, а административно-финансового», — сказал президент России.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что на решение администрации социальной сети Twitter о запрете рекламы Даже RT и Sputnik наш загоняют в список — не в такой, как у нас. Там конкретные ограничения, причём очень серьёзные, не морально-этического характера, а административно-финансового.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Twitter объявила, что запрещает рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik. Данный шаг последовал всего через два часа после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала в Twitter детали рекламного предложения, поступившего RT.

Кроме того, в конце октября 2017 года официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт прокомментировала требование Вашингтона к телеканалу RT зарегестрироваться в качестве иностранного агента. Она заявила, что сам статус иноагента в США и России различается.

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