Путин: Нападение на ведущую «Эха Москвы» не имеет отношения к свободе слова

Москва, , 17:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к проблемам свободы слова. Об этом он заявил 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Вы упомянули «Эхо Москвы», но это-то здесь при чём? Больной человек пришёл, при чём тут свобода слова?», — сказал глава государства, комментируя слова члена Совета журналистов Станислава Кучера о том, что инциденты с журналистами и деятелями культуры последнего времени вызывают ощущение «холодной гражданской войны» и «кампании по преследованию инакомыслящих».

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Владимир Путин напомнил, что радиостанция «Эхо Москвы» работает на государственные деньги. «Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах?» — сказал он.

Президент также отметил, что совершивший нападение на журналистку мужчину является гражданином Израиля, который «жил в атмосфере другого государства».

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Напомним, 23 октября вооружённый ножом мужчина прорвался через охрану в офисе радиостанции «Эхо Москвы», где ранил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавшего удалось задержать. На допросе он заявил, что в течение нескольких лет общался с журналисткой телепатически, на почве чего у него возникла личная неприязнь к ней, что и послужило поводом для нападения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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