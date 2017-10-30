В Таджикистане осуждены родственники министра войны ИГ*

Душанбе, , 17:44 — REGNUM Трое родственников бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана и «министра войны» ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) к длительным срокам заключения. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает радио «Озоди» со ссылкой на источник в суде.

Братья Гулмурода Халимова Комил и Назир Халимовы, и его племянник Али Халимов приговорены судом Хатлонской области к срокам от 7 до 18 лет лишения свободы за наемничество, попытку незаконного пересечения госграницы, а также оказание сопротивления сотрудникам милиции. О подробностях не сообщается, но известно, что приговор вынесен в конце минувшей недели, в законную силу он еще не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, семеро родственников экс-полковника ОМОН, примкнувшего к террористам, планировали перейти таджикско-афганскую границу, чтобы там вступить в ряды ИГ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ), в ночь на 5 июля. Сотрудники милиции попытались помешать нарушителям, однако те оказали ожесточенное сопротивление, в результате чего четверо нарушителей были убиты, трое — задержаны.

Напомним, что будучи действующим командиром ОМОН МВД Таджикистана, весной 2015 года Гулмурод Халимов уехал в Сирию и примкнул к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В августе 2016 года Вашингтон объявил Халимова одним из ключевых лидеров группировки и объявил о вознаграждении в 3 млн долл. за информацию о его местонахождении.

Бывший командир таджикского ОМОНа был ликвидирован в результате точного авиаудара ВКС России в районе сирийского города Дейр-эз-Зор 8 сентября 2017 года.

Отметим также, что по данным аналитической компании Soufan Group (США) в опубликованном докладе «За пределами халифата: иностранные боевики и угроза их возвращения», в Сирию и Ирак отправились воевать около 1300 человек.