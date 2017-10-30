Путин заявил о сокращении числа НКО — иностранных агентов в России

Москва, , 17:16 — REGNUM Количество иностранных агентов среди некоммерческих организаций в России значительно сократилось. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства напомнил, что по его поручению и по предложениям, поступившим от многих членов Совета по развитию гражданского общества, была проанализирована правоприменительная практика по отношению к таким НКО.

«Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций: их количество сократилось со 165 до 89. Это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в России», — сказал Владимир Путин.

Он также сообщил, что в 2017 году в реестр было «внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году».

При этом президент отметил, что такие результаты были бы невозможны без изменения позиции самих некоммерческих организаций. «Для исключения из реестра надо либо прекратить заниматься политической деятельностью, либо отказаться от получения иностранных денег. И НКО достаточно активно идут именно по второму пути», — подчеркнул он.

По словам главы государства, НКО отказываются от иностранного финансирования, так как сегодня «созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне, за рубежом, на политическую деятельность, а получить финансирование в России».

Путин сообщил, что за последние пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки на развитие НКО было направлено свыше 22 млрд рублей, а ежегодный объём финансирования за этот период увеличился в семь раз.