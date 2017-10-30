Украинских десантников декоммунизировали

Киев, , 17:12 — REGNUM Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВДВ ВСУ) решило «деокммунизировать» военную форму десантников и сменило голубые береты на бордовые той же формы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ВДВ ВСУ сегодня, 30 октября, на своей официальной странице в американской социальной сети Facebook.

Командование ВДВ ВСУ провело целое исследование и выяснило, что десантники аж 59 стран мира носят береты темно-бордового цвета, и только десантники семи стран мира носят береты голубого цвета. Этими странами оказались: Россия, и страны, «до последнего времени от нее зависимые»: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина, Болгария, сказано в сообщении пресс-службы.

Чтобы окончательно «декоммунизировать» форму украинских десантников решено сменить голубы береты на береты темно-бордовые.

Напомним, командование ВСУ уже второй год подряд ведет «декоммунизацию» военной формы, как отказ от наследия Советской армии во внешнем виде военнослужащих. Так, в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому с погонов украинских военных исчезли «советские звезды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко ещё в мае 2016 года назвал «декоммунизацию» вопросом национальной безопасности. На Украине идет массовое переименование советских топонимов. При этом Порошенко подчеренул, что ни в коем случае нельзя возвращаться к топонимам дореволюционным, и пообещал не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».