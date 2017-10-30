Минобороны Литвы: «У России агенты не только среди русских»

Вильнюс, , 17:09 — REGNUM В Литве продолжается скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте, книги которой изъяли из продажи после того, как она усомнилась в необходимости героизации предводителя литовских послевоенных партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 октября.

Аналитик департамента стратегической коммуникации литовской армии Ауксе Усене делится своей «аналитикой», раскрывая в эфире национального ТВ LRT литовскому обществу «методы работы КГБ» и объясняет, «как Ванагайте участвует в разрушительной деятельности в Литве».

«Знаете, об этом, может, могли бы больше рассказать сотрудники ДГБ, но о методах работы КГБ я точно могу говорить. Все знают, что у России есть агенты не только среди самих русских, она постоянно ищет, кто мог бы говорить от ее имени, кто осуществлял бы разрушительную деятельность в выбранном государстве. По моему мнению, это как раз тот случай», — сказала Усене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве началась травля Руты Ванагайте за неугодные факты о нацгероях.

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