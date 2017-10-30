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В сирийском Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки боевиков ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 30 октября 2017, 17:25 — REGNUM  Правительственные силы Сирии нанесли удары по оборонным линиям террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре, ликвидировав десятки боевиков, 30 октября сообщает агентство Fars News.

Военнослужащие САР штурмовали позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях старого аэропорта, в районах Аль-Хамидия и Аль-Джабилия.

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Сирийским военным удалось захватить территорию в районе стадиона и занять ещё ряд позиций, десятки боевиков были ликвидированы, ещё несколько десятков террористов получили ранения.

В сирийской обсерватории по правам человека заявили, что в ночь с 29 на 30 октября правительственные силы ликвидировали в Дейр-эз-Зоре около 50 террористов.

Напомним, более 300 солдат вооружённых сил Сирии были переброшены из города Эль-Камышлы в провинцию Дейр-эз-Зор для участия в новом этапе военной операции по штурму крупного оплота ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Абу-Камаль, который расположен на границе с Ираком.

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Война в Сирии

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