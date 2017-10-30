Шувалов рассказал о новой разметке на перекрестках

Горки-2, Московская область, , 16:52 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов заявил, что российские регионы получат возможность размещать систему видеофиксации на перекрестках, на которых будет нанесена специальная дорожная разметка. Об этом Шувалов заявил сегодня, 30 октября, на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева.

Ранее сегодня Медведев подписал постановление, которое вводит новую специальную дорожную разметку «Зона перекрестка» в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, обозначающем границы перекрестка.

Шувалов отметил, что в течение последнего года члены правительства неоднократно обсуждали необходимость обозначения специальной разметкой перекрестков, на которых часто случаются транспортные заторы. Вице-премьер пояснил, что отныне перекрестки будут обозначаться специальным желтым цветом.

Отныне субъекты Федерации получают право использовать на наиболее проблемных перекрестках разметку, сделанную желтым цветом. Кроме того, на перекрестках разрешено устанавливать камеры видеофиксации, для того чтобы можно было потом эти материалы использовать в делах об административных правонарушениях.

«Когда выезжает на такой перекресток водитель, он должен понимать, что это перекресток, на котором случаются очень часто заторы. И когда он видит такой окрас, то должен заранее определить свои возможности по маневру и закончить соответствующий маневр, не создавая затор», — пояснил Шувалов.

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