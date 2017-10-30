Невыездной в Румынию Додон ждет румынского президента в Кишиневе

Кишинёв, , 16:49 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса посетить Кишинев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента Молдавии, на встрече с румынским послом в Кишиневе Даниелом Ионицэ президент Додон передал приглашение Йоханнису встретиться в Кишиневе «в любое удобное для него время».

Две соседние страны, по словам Додона, должны «искать и находить новые возможности для уважительного и полезного для граждан сотрудничества». «На мой взгляд, между государственными лидерами Румынии и Республики Молдова необходимо наладить ответственные и конструктивные взаимоотношения. Я абсолютно уверен, что лишь постоянный диалог будет способствовать устранению всех недоразумений и сложностей, все еще возникающих в отношениях между государствами или между ведомствами», — добавил Додон.

ИА REGNUM отмечает, что за год после вступления в должность президента Молдавии Игорь Додон ни разу не посещал Румынию. При этом представители Румынии давали понять, что по крайней мере в ближайшее время в Бухаресте не примут Додона ввиду его «враждебных» высказываний.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду в ходе недавнего визита в Бухарест извинялся перед румынским руководством за Додона, который высказывался против присоединения Молдавии к Румынии, что объявлено фактически национальным проектом в Бухаресте.

Схожим образом у Додона обстоят дела в отношениях с руководством Украины — в Киеве он фактически является персоной нон грата из-за высказывания о принадлежности Крыма России. Не помогло Додону даже последующее уточнение, что он имел в виду де-факто принадлежность Крыма, в то время как юридически, по его словам, она не признана большинством стран.

В ходе визитов в Кишинев высокопоставленные украинские чиновники подчеркнуто игнорируют Додона, встречаясь со всеми представителями молдавского руководства кроме президента.