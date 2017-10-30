Генпрокурор Испании требует немедленной явки зачинщиков «бунта» в Каталонии

Мадрид, , 16:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Испании подала два иска в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства с обвинением в государственном мятеже и растратах против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии, что привело к вмешательству со стороны правительства в автономное сообщество. Об этом заявил 30 октября генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса, пишет газета El Pais.

Прокурор требует:

«Освобождения подозреваемых под залог и, при необходимости, изъятия активов в размере 6 207 450 евро».

Цифра соответствует средствам, затраченным на референдум.

Иск подан против 14 членов правительства Каталонии, ранее отстраненных от должности.

Генеральный прокурор в своем иске требует «срочно» явиться подозреваемых политиков для дачи показаний. В случае неявки «прокурор заинтересован в немедленном аресте» подозреваемых.

Маса сказал, что правительство Каталонии планировало:

«Провести незаконный референдум, не подчиняясь судебным распоряжениям, запугивая людей и препятствуя действиям сил общественного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года спикер парламента Каталонии Карме Форкадель заявила, что парламент «фактически распущен». Официальные представители Женералитета не делали официальных заявлений о роспуске парламента, как принудительной меры Мадрида о введении прямого управления или как начала учредительного процесса по созданию независимого государства.

Напомним, 29 октября руководство Каталонии не признало решение Мадрида о роспуске 141 должностного лица Каталонии, которое было принято после признания 27 октября парламентом автономного сообщества независимости.

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