Путин: В год 100-летия Революции нужно подвести черту под расколом народа

Москва, , 16:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в год 100-летия Великой Октябрьвской Социалистической Революции необходимо подвести черту под расколом общества, который был спровоцирован этим событием. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 октября, выступая на Совете по правам человека (СПЧ).

«Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть. С ее великими победами и трагическими страницами», — сказал президент России.

При этом Путин заявил, что в год 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции особенно актуальным является открытие мемориала жертвам политических репрессий «Стена Скорби», который должен быть открыт сегодня на проспекте Сахарова в Москве.

Указ о создании данного мемориала подписал сам Путин ещё в 2015 году. Предполагается, что в церемонии открытия этого мемориала Путин примет участие лично.