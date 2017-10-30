Первый обвиняемый по «российскому делу» в США явился в ФБР

Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Бывший глава предвыборного штаба Дональда ТрампаПол Манафорт, ставший обвиняемым по делу о «российском вмешательстве», 30 октября самостоятельно явился в офис ФБР, передаёт CNN.

По информации телеканала Манафорт прибыл в офис бюро в Вашингтоне в сопровождении своего адвоката.

Напомним, о предъявлении обвинений Полу Манафорту по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США и возможных связях команды Дональда Трампа с Москвой стало известно ещё несколько дней назад.

По данным СМИ, обвинения также предъявлены деловому партнёру Пола Манафорта Рику Гейтсу. Как сообщалось обоим было предписано сдаться федеральным властям. В чём именно они обвиняются, до настоящего времени остаётся неизвестным.

Отметим, что Манафорт и Гейтс стали первыми лицами, против которых были выдвинуты обвинения в рамках «российского дела».

Специальным прокурором по делу назначен бывший гендиректор ФБР Роберт Мюллер. Также расследование ведётся в Конгрессе США. И Кремль, и Белый дом уже неоднократно опровергали утверждения о каком-либо вмешательстве Москвы в избирательный процесс в США.

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