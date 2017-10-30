Крым: симферопольским чиновникам повысят зарплаты

Симферополь, , 16:21 — REGNUM Зарплаты чиновников в Симферополе вырастут сразу на 20%. Соответствующее постановление Совета министров Республики Крым от 30 октября опубликовано на сайте правительству Крыма.

Опубликованным постановлением вносятся изменения в другой документ — постановление от 26 сентября 2014 года №362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым». Согласно этому документу, максимальный размер оклада главы администрации города составляет 15 тыс. 300 рублей, 13,2 тыс. получает первый замглавы администрации городского округа, 12,6 тыс. — замглавы. Оклад начальника департамента — 10 тыс. 200 рублей. Предельный размер зарплаты председателя горсовета — 45 тыс. 263 рублей. Максимальный размер надбавки за классный чин — 1 480 рублей у действительного муниципального советника первого класса.

Новый документ принят «в связи с осуществлением городом Симферополем функций столицы Республики Крым», и предусматривает применение коэффициента 1,2 к размерам окладов для депутатов, чиновников и к размеру надбавки за классный чин муниципальных служащих.

Постановление вступит в силу с 1 ноября — с этой даты, таким образом, зарплата симферопольских чиновников вырастет на 20%.

Добавим, что Симферополь получил статус столицы Республики Крым в декабре 2014 года.

Между тем, по данным Крымстата, среднедушевые доходы жителей республики по итогам первого полугодия 2017 года составили 19 тыс. 886 рублей. У чиновников цифры отличаются — по данным, которые привел на днях глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко, в среднем заработок жителя Крыма составляет более 25,5 тыс. рублей, размер средней зарплаты в республике с начала года вырос на 6,3%.