Путин 1 ноября полетит в Тегеран на встречу с Алиевым и Рухани

Москва, , 16:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 ноября посетит Исламскую Республику Иран с официальным визитом. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Предполагается, что во время визита Путина в Тегеран он встретится с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лидеры России, Ирана и Азербайджана обсудят наиболее актуальные темы взаимодействия трех стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме трехсторонней встречи, также запланированы двухсторонние встречи Путина с Алиевым и Рухани.

Ранее посольство Ирана в Азербайджане распространило сообщение о том, что президенты трех стран будут, в частности, обсуждать проект транспортного коридора Север — Юг, которые призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией.

Стоит отметить, что похожая трехсторонняя встреча Путина, Рухани и Алиева состоялась в Баку в августе 2016 года. По итогам того саммита, лидеры трех стран приняли декларацию, в которой подтвердили намерение развивать сотрудничество, в частности, в борьбе с терроризмом.

Напомним, последний раз Путин встречался с Рухани в России в марте 2017 года. Последняя встреча российского лидера с Алиевым состоялась в июле 2017 года.