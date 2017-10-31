Карина Саввина, , 04:19 — REGNUM

В 1956 году на Синае развернулась недельная война — ради контроля за грузоперевозками и потоками нефти с востока на запад. Спустя более чем 60 лет Ближний Восток только глубже увяз в конфликтах, отзывающихся эхом по всему миру, и борьба за Суэцкий канал теперь выглядит хрестоматийным примером того, на что готовы пойти власти цивилизованных государств ради влияния и ресурсов.

Искусственный Босфор

Теплым вечером 26 июля 1956 года египетский президент Гамаль Абдель Насер готовился обратиться к своему народу в Александрии. В том году исполнялось ровно сто лет с момента, когда египетский правитель Саид-паша утвердил устав «Всеобщей компании Суэцкого морского канала». К середине ХХ века компанию контролировала Великобритания, забиравшая большую часть прибыли, и в ходе речи Гамаль Насер собирался провозгласить национализацию предприятия, что приведет к недельной войне.

Строительство канала между Красным и Средиземным морями, открытого для кораблей всех стран, было одобрено Францией, Египтом и Турцией в 1855 году. Проект «искусственного Босфора», разработанный английскими и французскими инженерами, был задуман как концессия. Для этих целей основали «Всеобщую компанию Суэцкого канала», в которой египетское правительство получило 44%, Франция — 53%, а 3% приобрели другие страны.

Но уже в 1875 году из-за огромных долгов правитель Египта Исмаил-паша продал свою долю Великобритании. Компания стала англо-французским предприятием. Самому Египту больше не полагалось прибыли, особенно ввиду английской оккупации 1882 года. В 1888 году в Константинополе подписали Международную конвенцию, которая гарантировала всем государствам свободное плавание по каналу.

По данным «Истории дипломатии» под редакцией Громыко, к 1955 год прибыль от грузоперевозок составляла 34,5 млн египетских фунтов в год, и с развитием судоходства канал бы только рос в цене. За 1955 год по нему было перевезено более 46% всего мирового экспорта грузооборота и нефти.

Стратегически Египет оказался одной из важнейших стран арабского мира, во многом благодаря Суэцкому каналу. «Всеобщая компания» же контролировалась историческими колонизаторами, да и работали на предприятии одни европейцы. Египетские спецслужбы считали эту компанию «страной в стране», «государством в государстве», и сам Египет не видел и сотой доли от десятков миллионов долларов ежегодного оборота.

Настоящий полковник

В июле 1952 года группа офицеров, возглавляемая генералом Мохаммедом Нагибом, осуществила в Египте военный переворот. Король Фарук, презираемый за репутацию «международного плейбоя», отрекся от престола, был изгнан, во главе страны встал Совет революционного командования. Вскоре на первый план в египетской политике выступает полковник Гамаль Насер, премьер-министр с 1954 года. Он уже готовился свергнуть Нагиба и стать президентом, что успешно и осуществил.

В феврале 1955 года молодой египетский президент впервые повстречался с британским премьер-министром Энтони Иденом. Они сразу друг другу не понравились: египтяне сочли Идена своего рода «мини-Черчиллем», человеком, желающим навязать британский взгляд на мир всем вокруг, вспоминал директор кабинета египетского президента Сами Шараф.

Египет был номинально независим от Великобритании еще с 1922 года, но оставался в сфере влияния своих бывших европейских «хозяев», и египетские короли десятилетиями послушно выполняли указания британских премьеров. Иден, стопроцентный консерватор, не успел понять, что баланс сил в регионе постепенно изменился. Взращенный в Итоне и Оксфорде, Энтони Иден выглядел как голливудская кинозвезда, был аристократом, служил главой МИДа под Черчиллем, после чего был лично избран им в преемники. Все это, возможно, привело к излишнему самомнению, которое погубило его карьеру и репутацию.

Гамаль Насер был родом из семьи среднего класса, путем наверх для него стала военная служба. Современники рассказывают, что политические, экономические и социальные взгляды у него были не местечковыми, а вполне глобальными, он был сторонником арабского национализма, публично отстаивал «принципы самоопределения и свободы от колониализма». Насер принадлежал уже к новому поколению египтян, которые были ориентированы на независимость своей страны. Благодаря в том числе и его действиям Великобритания вывела с территории Египта около 88 тыс. солдат с берегов Суэцкого канала, на тот момент самой крупной военной базы в мире. К весне 1956 года британских вооруженных сил там практически не осталось.

Глубокое оскорбление

Большинство египтян жили в страшной бедности: лишь 0,5% населения владело 75% богатств страны. Насер хотел решить эту проблему с помощью строительства огромной дамбы, которая бы снабдила поля фермеров влагой, а предприятия — электричеством.

Но для столь масштабной задумки ему необходимо было найти 400 млн долларов, которых у страны, конечно, не было. Насер обратился к США. На тот момент отношения между государствами казались доброжелательными, по легенде, его любимым фильмом была голливудская классика «Эта замечательная жизнь» с Джеймсом Стюартом, и Вашингтон даже подготовил для египетского лидера специальную копию картины с арабскими субтитрами.

Всемирный банк под американское «поручительство» сначала согласился ссудить Насеру колоссальную сумму на финансирование дамбы. Казалось бы, проекту ничто не угрожает, но за неделю до упомянутой речи в Александрии Насеру было отказано.

Дело в том, что пока США посылали киноленты в Каир, французы поставляли в соседний Израиль истребители. Сложно сказать, кто начал вооружаться первым, но, по египетской версии, Насеру пришлось отреагировать на усиление израильской армии. Он снова обратился к США, но договоренности достичь не удалось. Соединенные Штаты якобы не хотели поставлять оружие на Ближний Восток, но скорее всего, они просили слишком много от Египта — в частности, оплачивать вооружение в долларах, чего страна позволить себе не могла. Когда Насер не получил положительного ответа и от Британии, он обратился в Москву, к Никите Хрущеву.

Уже в сентябре 1955 года в Александрию пришли первые поставки. По словам приближенных, Насер никогда не был и не мог быть коммунистом — хотя бы потому, что был верующим — но сближение Египта и СССР только усугубило недоверие Лондона к Каиру.

Примерно в это же время некий агент Ми-6 с позывными Lucky Break сообщил британскому премьер-министру Энтони Идену, что Насер является марионеткой «красных». Сведения этого источника даже тогда выглядели сфабрикованными, но глава британского МИДа на тот момент, Энтони Наттинг, рассказывал, что одно упоминание Насера уже приводило Идена в бешенство.

«Мы разговаривали по телефону, и он прокричал мне: «Я не хочу, чтобы Насера обезвредили, я хочу, чтобы его уничтожили», — вспоминал Наттинг.

По словам Сами Шарафа, на Насера совершались покушения ежемесячно: яд в кофе, нервно-паралитический газ в вентиляции, попытки огнестрела. 19 июля 1956 египетского посла в США вызвали и сообщили, что финансировать дамбу не будут. И Насер узнал об этом из радионовостей.

«Я был удивлен оскорбительной манерой, в которую был обличен отказ. Не самим отказом. А оскорбительной манерой, она была избрана, чтобы унизить», — говорил Насер тележурналистам в 1966 году. Спустя три дня он собрал своих приближенных, включая Сами Шарафа, и приказал им взять под контроль «Всеобщую компанию Суэцкого канала».

Во время его речи в Александрии вооруженные силы Египта ворвались в офисы компании и сообщили сотрудникам о национализации.

«Кое-кто из ваших сограждан только что захватил Суэцкий канал. Компания будет национализирована, все ее активы будут переданы государству. Компания заработает под новым руководством», — сообщил Насер 200-тысячной толпе в Александрии. Это создало эффект разорвавшейся бомбы. Люди праздновали на улицах.

Юридически национализация была выполнена без сучка, без задоринки: правительство Египта формально выкупало доли у держателей акций. Но Запад не оставил бы Суэцкий канал в чужих руках.

Фашистское правительство

Считается, что Энтони Иден наслаждался бокалом вечернего бренди в окружении своих дипломатов, когда пришли новости с востока. Иден поспешил заклеймить происходящее фашизмом.

«Мы все знаем, что подобное поведение — в духе фашистского правительства. И мы все слишком хорошо помним, какова цена попустительства фашизму», — заявил он.

В США первая реакция была не столь резкой, и президент Дуайт Эйзенхауер даже направил Идену письмо, где говорилось, что ни при каких обстоятельствах публика не поддержит применение силы. Но Иден решение уже принял.

Благодаря разведданным Lucky Break о том, что Насер якобы находится на службе у Советского Союза и прямо угрожает британским интересам, Иден надеялся оправдать свои действия, представив Москву в качестве провокатора. Однако Хрущев ничего не знал о планах Каира о национализации компании. Более того, его реакция, скорее всего, была бы резко негативной, считают исследователи. Министры из кабинета Насера утверждают, что тот не собирался спрашивать разрешения о советского генсека и даже не уведомил его о происходящем.

«Даже когда решение уже было принято, за несколько дней до объявления, он не сообщил «советам». И не сообщил по очевидным причинам: он знал, какова будет реакция. Москва бы сказала ему: «Не делай этого», — говорил профессор NYU Тимоти Нафтали в интервью BBC.

Энтони Иден приступил к активным действиям. Оперировать на Суэцком канале крайне опасно, так как путь очень узок. Компания привлекала три сотни пилотов, которые должны были вести корабли по каналу, чтобы те не врезались в берега и не заблокировали весь проход. По указанию Идена все британские пилоты уволились к 13 сентября. Их пришлось заменить 36 египтянами, и первопроходцем среди них стал пилот-новичок Али Насри.

За его плечами было лишь две недели тренировок, но он умудрился в одиночку провести свой корабль по Суэцкому каналу, хоть и потребовалось на это 14 часов. Тогда Лондон запустил сразу 30 кораблей в узкий канал одновременно, 36 египетских пилотов работали без передышки, президент Насер связывался с ними практически каждый час. Египтяне ликовали: канал остается открытым для бизнеса, Константинопольская конвенция не нарушена, а британцам не удалось выставить Египет некомпетентным.

Прийти по-французски

На помощь Великобритании пришла Франция. Ввиду провальных действий Идена фанцузы разработали свой сценарий. 14 октября они навестили премьера в загородном поместье и представили свой план. Он был прост: Израиль атакует Египет, и возникнет необходимость интервенции, ведь нужно будет «удержать» две страны от войны, чтобы не пострадал Суэцкий канал. Израиль согласился. У него были свои резоны: Египет израильтяне рассматривали как угрозу и решили воспользоваться возможностью проредить армию соседа.

Существует даже печатный документ, подписанный британскими чиновниками, который свидетельствует о том, что Лондон и Париж срежиссировали недельную войну на Ближнем Востоке. Бумагу обнародовали спустя 40 лет. Согласно свидетельствам очевидцев, когда ее изначально принесли Идену, он воскликнул, что не ожидал реального документа, который потребует подписи.

В реальности израильтяне высадились в 40 км от Суэцкого канала, но этого было достаточно, чтобы на следующий же день Франция и Британия издали ультиматум: ближневосточные государства должны прекратить боевые действия, или Запад вмешается. Вечером 30 октября срок действия ультиматума истек. Вскоре над Каиром появились военные самолеты.

По словам Насера, он в этот момент был на встрече с индонезийским послом. «Послышалась авиатревога, затем выключился свет. Я прислушался: летят самолеты. И я сказал индонезийскому послу: «Это британцы», — вспоминал Насер.

Он даже не предполагал, что британцы пойдут до конца и всё же нападут на Египет. Ведь ему было очевидно, что любая атака в сторону Египта существенно отразится на английской политике за границей и приведет к крушению какого бы то ни было влияния Великобритании на Ближнем Востоке.

Египетская армия перед началом военных действия насчитывала 90 тыс. человек, 430 танков, 300 самоходных орудий, несколько десятков боеспособных самолетов. Серьезного сопротивления она оказать не могла. Израиль же на операцию «Кадеш» выделил 100 тыс. солдат и почти всю боеспособную технику. Силы союзников насчитывали 65 тыс. военнослужащих десантных войск, 600 самолетов, 520 орудий и 430 танков. Молодые египтяне вступали в народную армию, вооруженные «Калашниковыми» прямо из коробки, но их подготовка была ниже среднего. Британцы при этом были нацелены вовсе не на Каир, а на Порт-Саид, город на северном окончании Суэцкого канала. Пока египтяне отвлекались на отражение израильских атак, 668 союзных десантников высадились в Порт-Саиде после пятидневных бомбардировок.

Люди мира

Бомбардировки англо-французских войск велись не только по военным, но и по гражданским объектам. Союзники совершили более 2 тыс. боевых вылетов, уничтожили более 200 самолетов. После продолжения десантирования на берегах канала предполагалось, что интервенты займут его центральную часть уже к 8 ноября, а к 12 ноября — южную часть.

«Всю свою жизнь я был человеком мира. Работал для мира, стремился к миру, договаривался о мире. И я все прежний. С прежними убеждениями и с преданностью миру. Но я абсолютно убежден, что то, что мы делаем, правильно», — рассказывал публике Энтони Иден с телеэкранов в 1956 году.

Но этим планам было не суждено сбыться. Иордания, Саудовская Аравия и Сирия разорвали дипломатические отношения с западными странами-агрессорами, СССР решительно осудил действия Израиля, что было достаточно ожидаемо. Но вот реакцию США Энтони Иден предугадать не сумел. Американцы издали декларацию по осуждению тройственной агрессии против Египта, СССР тоже ее поддержал.

2 ноября 1956 году состоялась чрезвычайная сессия Генеральной ассамблеи ООН. В течение 48 часов должен был быть разработан план о формировании миротворческого контингента в районе Суэцкого канала. Еще одна резолюция призывала к немедленному прекращению огня.

В итоге, под напором мирового сообщества, а главное, лишившись поддержки США, Великобритания и Франция сдались, уже 6 ноября 1956 года в силу вступило соглашение о перемирии, 15 ноября в зону Суэцкого канала прибыли «голубые каски» ООН. Израиль вывел свои подразделения в 1957 году. Египетская армия потеряла более 3 тыс. солдат и офицеров, были убиты и ранены сотни гражданских, потеряны более половины танков.

Президент Эйзенхауэр заявил, что с США «не проконсультировались» перед началом боевых действий, госсекретарь Джон Фостер Даллес резко отозвался о решениях Энтони Идена. Лондон обуревали демонстрации за отставку премьер-министра, втянувшего Великобританию в войну под ложным предлогом, а в Египте популярность Насера выросла до небес, его называли чуть ли не «богом», героем страны, посланным свыше для освобождения арабского народа от колониалистов. Фунт стерлингов рухнул, а вслед за ним — и репутация британского премьера.

Иден так и не смог оправиться и вернуться к большой политике. Антимонархические революции на Ближнем Востоке привели к полному устранению британского влияния, свержению англосаксонских режимов, французы же потеряли Алжир. Эйзенхауэр, выступивший против интервенции Британии и Франции, уже в середине 1960-х счел, что Ближнему Востоку не хватает американского вмешательства. Суэцкий кризис продемонстрировал зависимость европейских держав от заокеанского партнера, США увидели, что европейцы не в состоянии поддерживать нужный им порядок в регионе. Поэтому в 1960-х США «пришли на помощь», дабы остановить там опасное «распространение коммунизма», а спустя почти 40 лет — «распространение терроризма», с известными последствиями.

Для Насера же Суэцкая война стала не последней. Если она была борьбой за независимость, за окончание «методов XIX века», то Третья арабо-израильская война в 1967 году породила конфликты, которые, кажется, никак не могут закончиться.

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