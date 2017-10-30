Станислав Стремидловский, , 17:32 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе стали: папа Римский Франциск о будущем Европы; облик «экстремисткой каталонской независимости»; Пекин хочет ужесточить контроль над религиями в Китае; Церкви в Египте просят президента Ас-Сиси пойти на второй срок; США будут помогать христианам на Ближнем Востоке напрямую и без ООН; богослов из Австрии предложил решение проблемы униатства на Украине и другое.

В чем наша ответственность, когда облик Европы все более разнообразный и плюралистический, с множеством культур и религий, когда для многих христианство — это вещь из прошлого, чужая и незначительная? Такой вопрос поставил папа Римский Франциск, встречаясь 28 октября 2017 года с участниками форума «Переосмыслить Европу», организованного Советом епископских конференций Европейского союза, передает Radio Vaticana (Ватикан). Первый и, пожалуй, самый большой вклад, который христиане могут внести в сегодняшнюю Европу — напомнить ей, что она является не статистической массой или набором учреждений, но состоит из людей, считает понтифик. Сегодня решение проблем часто сводится к дискуссии о цифрах: нет граждан, только голоса на выборах; нет мигрантов, исключительно квоты; нет рабочих, только экономические маркеры; нет бедных, только порог бедности. Конкретная реальность человеческой личности, таким образом, сводится к чему-то абстрактному. А люди — это личности, они принуждают к ответственности, указал папа. Он напомнил, что именно семья является гармоничным сообществом различий между мужчиной и женщиной, которое реализуется в способности открывать себя к жизни и к другим. Таким образом, заключил Франциск, человек и общество — это основа Европы и вклад, который христиане хотят и могут внести в ее строительство. А кирпичами этой структуры являются диалог, интеграция, солидарность, развитие и мир. Диалог в любой форме является основной обязанностью политики. К сожалению, сегодня она часто становится полем для столкновений между противоборствующими силами. Голос диалога заменяется криком претензий и требований. Роль христиан — содействовать политическому диалогу, особенно там, где он находится под угрозой и где преобладают конфликты. Интеграция не означает игнорирование различий, обратил внимание понтифик. Напротив, общество действительно сплоченно, когда различия ценятся и рассматриваются как общий источник обогащения. С этой точки зрения, мигранты являются скорее ресурсом, чем тяжестью. Европейский союз должен быть в состоянии восстановить чувство единого сообщества, которое поддерживает и помогает каждому, и не только группам интересов. На конференции о будущем Европы собрались 340 христиан: политики, экономисты, ученые. Каждое из 28 государств-членов ЕС направило в Ватикан свою делегацию.

26 октября 2017 года около 15.00 по римскому времени состоялся сеанс связи папы Франциска с экипажем Международной космической станции. Он продолжался около 20 минут. В орбитальной встрече приняли участие шесть космонавтов: четыре американца, два россиянина и один итальянец — 60-летний Паоло Неспали, самый великовозрастный астронавт, побывавший на МКС. Нынешняя космическая экспедиция для него уже третья. Именно ему понтифик адресовал первый вопрос: «Астрономия позволяет созерцать бескрайние горизонты Вселенной и пробуждает в нас вопросы: откуда происходим? Куда идем? В свете вашего космического опыта, что вы думаете о месте человека во Вселенной?». Франциска также интересовало, как космонавты относятся к утверждению, что любовь является силой, которая создает движение во Вселенной; что их подтолкнуло выбрать космическую профессию; что наиболее радует и удивляет во время пребывания на МКС? Папа заметил, что наши общества — очень индивидуалистические, а в жизни важным является сотрудничество. В связи с этим он попросил космонавтов рассказать о каком-нибудь значительный пример сотрудничества на космической станции. «Дорогие друзья! Хочу сказать — дорогие братья, ибо мы считаем вас представителями всей человеческой семьи в таком научном проекте как МКС! Благодарю вас за эту беседу, которая меня очень обогатила. Пусть Господь благословит вас, вашу работу и ваши семьи. Я молюсь за вас и вы, пожалуйста, молите за меня», — сказал Франциск в заключении.

9 xenaia Каталонцы

О том, как выглядит «экстремистский голос каталонской независимости», рассказывает La Croix (Париж, Франция). Речь о профессоре права в Автономном университете Барселоны Анне Габриэль, представляющей партию «Кандидатура народного единства» (CUP). У нее прическа Жанны д'Арк, чаще всего носит джинсы и футболку, даже когда она выступает на собраниях. Габриэль — пресс-секретарь CUP, которая родилась в 1975 году в семье убежденных анархистов. Все в ее жизни подчинено политике. Когда она берет утром кофе в баре La Barraqueta в Барселоне, отправляет там каталонских сепаратистов в родильное отделение. Депутат CUP, у которой нет детей, сказала как-то в 2016 году, что если бы дети у нее были, она вырастила бы их в общине. По ее словам, это один из способов сохранить детей от семейного консерватизма. Ее высказывания известны «излишествами», что делает Анну любимой пищей для телешоу, а противники независимости выбрали Габриэль своей мишенью. «Кандидатура народного единства» является небольшой крайне левой антикапиталистической силой, которая выступает за выход из Европейского союза и НАТО. Основанная в 1986 году, CUP впервые добилась успеха на местных выборах в 2011 году, победив в четырех деревнях. Партия выдвигает кандидатов на парламентских выборах 2012 года и получает трех депутатов. Три года спустя фракция увеличивается до десяти депутатов, что позволяет сторонникам независимости получить большинство в региональном парламенте. При этом CUP грозила Карлесу Пучдемону отказом от поддержки, если тот не провозгласит независимость.

Католические епископы Испании выразили озабоченность по поводу эскалации политической напряженности в Каталонии, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). После объявления каталонским парламентом независимости испанское правительство взяло на себя непосредственный контроль над регионом и отправило в отставку правительство автономии во главе с Пучдемоном. В Мадриде и других городах были проведены демонстрации в защиту единства страны. Президент Конференции католического епископата Испании кардинал Рикардо Бласкес выразил поддержку сохранению конституционного строя страны, подорванного событиями в Каталонии. Его короткая речь закончилась просьбой к Богу о «мирном сосуществовании всех граждан». Архиепископ Мадридский кардинал Осоро Сьерра опубликовал короткое сообщение в Twitter: «Христос приглашал нас не возводить стены, а стремиться к согласию и примирению». Эмоционально выступил архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Омелья. Он призвал избегать конфронтации и строить мирное будущее, подчеркнув: «Я очень люблю Барселону и Каталонию. Каталонцы — замечательные люди. И я также люблю Испанию, я люблю Европу, к которой мы принадлежим, в которой я — во Франции и в Бельгии — в юности получил образование».

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что хочет ужесточить контроль над религией в этой коммунистической стране, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). В своей речи в ходе XIX съезда Коммунистической партии Цзиньпин сказал, что религии, недостаточно соответствующие коммунистическим идеалам, представляют собой угрозу правительству страны и поэтому должны стать более «ориентированными на Китай». Хотя эти комментарии, как сообщается, были предназначены тибетским буддистам, которые поддерживают независимость Тибета от Китая, это также может означать охлаждение и без того сложных отношений между Ватиканом и Пекином. Технически китайское правительство признает католицизм одной из пяти религий в стране, однако Пекин не признает многих церковных лидеров, назначенных Ватиканом, преследуя епископов, священников и мирян «подпольной» Католической церкви в Китае. Пекин учредил в свое время Католическую Патриотическую Ассоциацию (КПА), альтернативную Святому престолу и официально признанную китайскими властями, которая назначает католических епископов в обход Ватикана. Почетный папа Бенедикт XVI называл КПА «несовместимой с католической доктриной». Святой престол и правительство Китая продолжают переговоры о признании и назначении епископов. Самое последнее предложение — позволить Пекину выбирать кандидатов в епископы и предлагать их папе Римскому для утверждения или отказа.

По итогам XIX съезда КПК в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК вошел вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Он будет курировать работу Народного политического консультативного совета Китая, отвечая в том числе за деятельность религиозных групп в стране. Несмотря на свою репутацию либерала, он должен будет строго следовать линии Си Цзиньпина по «китаизации религий». Также сообщается, что из состава ЦК исключен Ван Зуоан, директор китайской Государственной администрации по делам религий. Активные в социальных сетях китайские католики, ознакомившиеся с биографией Вана, полагают, что он не знаком с религиозными вопросами, которые в КПК считают «чувствительными» с 1993 года. Ряд средств массовой информации за пределами Китая называли Вана «реформатором». Однако, говорят китайские католики, в их стране образ мыслей зависит от занимаемого поста. Товарищ Ван поэтому вовсе не обязан быть таким же либеральным в религиозных делах, каким он был в экономических делах, занимая пост вице-премьера. Ранее, отвечая письменно на вопросы Коммерческого радио, он отметил искренность папы Франциска по части Китая и его желание посетить страну, назвав два условия для диалога между Пекином и Ватиканом, а именно — Святой престол должен разорвать отношения с Тайванем и не вмешиваться во внутренние дела Китая, связанные с религией. Это было 21 октября. Три дня спустя, 24 октября, Коммерческое радио опубликовало дополнительные комментарии Вана, который сказал, что каналы связи между Китаем и Ватиканом являются ровными, «но некоторые проблемы не так просты и не могут быть урегулированы за короткое время», для этого нужны «искренность и практические действия с обеих сторон». При этом Ван ничего не ответил на вопрос о том, как решается проблема с назначениями епископов.

Наследный принц Мохаммед бин Салман, известный под прозвищем МБС, заявил, что он вернет Саудовскую Аравию к «умеренному исламу», передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Что это значит? Возможно, его вдохновил мусульманский философ XIV века Ибн Халдун, отец-основатель социологии. Объясняя динамику общества и истории, Халдун объяснял, что империи растут и падают в зависимости от социальной сплоченности, или асабийи (термин «асабия» идиоматически означает поддержку человеком группы людей, к которой он принадлежит по какому-либо признаку — в первую очередь по кровным родственным отношениям, а также по признаку вероисповедания — в любых ситуациях, безотносительно права ли эта группа или нет, притесняются ли они другими или сами притесняют других людей — прим. ИА REGNUM ). Когда общество начинает терять социальную сплоченность, оно становится оседлым и ослабленным, и новые силы свергают старый порядок. Эта социальная сплоченность является центральной для понимания власти в Саудовской Аравии, которая отличается от светского либерализма и западной демократии. Объявленные реформы — если они начнутся — могут сопровождаться четырьмя признаками, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, появятся небольшие намеки, сигнализирующие о переменах. Во-вторых, последует расширение дипломатии религиозного диалога. В-третьих, когда «умеренность» укрепится, произойдет ослабление других религиозных практик. В-четвертых, любой диалог с христианами и изменения, скорее всего, будут связываться с Ватиканом и региональными структурами Католической церкви, а не иными конфессиями. Многие молодые саудиты хотят сохранить свою религиозную веру с самобытностью и избежать некоторых излишеств западного секуляризма. МБС заявил, что образование необходимо. «Умеренность» может происходить постепенно при сохранении социальной сплоченности. Западным политологам и социологам было бы полезно изучить Ибн Халдуна, поскольку не только саудовцы нуждаются в «умеренности» в понимании ислама.

Президентские выборы в Египте пройдут в 2018 году, но египетские интеллектуалы и общественные деятели уже начали продвигать в прессе и социальных сетях компанию в поддержку переизбрания президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси на второй срок, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Промоутеры кампании под названием «Мы с вами ради Египта» обратились к местным Церквям. Коптский епископ Иеремия, возглавляющий Коптский культурный центр, высоко оценил инициативу, назвав ее «полезным инструментом» для освещения вклада Ас-Сиси в стабилизацию страны. Азиз Мина, коптский католический епископ Гизы, выступил с заявлением, в котором он напомнил, что Ас-Сиси стал первым египетским президентом, посетившим православный коптский собор в Рождество. Среди других представителей церковных общин, участвующих в кампании, присутствуют евангелисты — профессор теологии, преподобный отец Сами Аяд и глава Совета Евангельской церкви доктор Икрам Ламаи.

Вице-президент США Майк Пенс со ссылкой на Дональда Трампа объявил, что Вашингтон прекращает участвовать в программах ООН, направленных на помощь жертвам геноцида в Ираке и Сирии, и будет напрямую финансировать религиозные общины в регионе, рассказывает Crux (Денвер, США). Вопрос в том, смогут ли Соединенные Штаты действовать достаточно быстро, чтобы помочь христианам, готовящимся к трудностям зимы. На Ближнем Востоке христиане, вынужденные бежать от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не укрываются в лагерях под эгидой ООН или поддерживаемых ООН, где обычно оказывается помощь, опасаясь, что исламские боевики смогут там нанести по ним удар. Более того, существует «дефицит доверия» к мусульманам в такой непосредственной близости от них, после того как многие христиане наблюдали, как мусульманские соседи в Сирии и Ираке разграбили их дома и магазины. В результате большинство перемещенных христиан полностью зависит от Церкви. В Ливане они живут в крошечных квартирах, субсидируемых Мелкитской архиепископией, едят на кухне суп, обучение их детей в католических школах финансирует архиепископ, в церковных больницах их лечат. Когда у них не хватает денег на лекарства, одежду и другие предметы первой необходимости, им помогает социальный работник архиепископии. В этом свете обещание Пенса является самым положительным решением Белого дома. Однако действительно ли это произойдет? Дело не только в том, что администрация Трампа имеет привычку делать смелые заявления, а затем не всегда помнит о них. Но и в том, что уязвимые христиане на Ближнем Востоке не могут ждать полгода — год, пока заработает новая политика. Им нужна помощь прямо сейчас. В Курдистане, Иордании и Ливане, а также «безопасных зонах» в Ираке и Сирии местные церкви дошли до предела в оказании помощи. Международные католические организации уже тоже не могут сделать большего. На Ближний Восток надвигается зима, когда становится холоднее, расходы на топливо растут. Итак, каким мог бы выглядеть быстрый ответ администрации Трампа? Во-первых, Белый дом должен подготовить подробный меморандум, в котором точно определить, чем является новая политика финансирования церковных групп, чтобы не оставить места для неправильной интерпретации со стороны федеральной бюрократии. Во-вторых, Белому дому необходимо создать пост межведомственного координатора по оказанию помощи жертвам геноцида в Ираке и Сирии.

Православный богослов Григориос Ларенцакис предложил «революционный подход» решения церковного кризиса на Украине, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Он предложил взаимодействовать со всеми христианскими конфессиями — Украинской православной церковью Московского патриархата, «Киевским патриархатом», «Украинской автокефальной православной церковью», украинскими епархиями диаспоры в Северной Америке (Константинопольский патриархат) и Украинской греко-католической церковью. Ларенцакис понимает, что такое соглашение требует одобрения как московского патриарха, так и римского папы. По словам богослова, объединение украинских Церквей устранить внутреннюю проблему и создаст лучшие условия на пути к «полному общению с Римом». Ибо тогда было бы отброшено одно из самых серьезных препятствий на пути к объединению Католической и Православной церквей — униатство. Тот факт, что Константинополь играет особую роль и ответственность в процессе урегулирования церковного кризиса на Украине, самоочевиден для богослова, принадлежащего к Констатинопольскому патриархату. Украинцы, как и все другие восточные славяне, получили крещение в материнской церкви Константинополя, напоминает Ларенцакис.

«Хорошая новость для всех верных газодобывающего Севера России: близится к завершению строительство греко-католического храма во имя Николая Мирликийского», — пишет Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом изданию сообщил настоятель общин византийского обряда в городах Нижневартовске и Радужном протоиерей Василий Мельникович. Напомним, ровно год назад, 23 октября 2016 года, епископ Иосиф Верт возглавил церемонию освящения краеугольного камня строящегося храма. Тогда при участии духовенства и верных греко-католического обряда северного региона, а также многочисленных гостей и строителей в основание будущей церкви была замурована специальная капсула, содержащая памятную грамоту.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.