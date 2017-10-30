Очередь из фур на границе Киргизии с Китаем растянулась на 10 километров

Бишкек, , 15:56 — REGNUM Из-за того, что китайские таможенники пропускают не более 5 — 6 большегрузных машин в день, на границе Киргизии с Китаем образовываются очереди длиной до 10 километров. Об этом заявили киргизстанские дальнобойщики, выступая на пресс-конференции, передает «Tazabek».

По словам водителей, проблемы на границе возникают из-за сложностей с получением китайской визы, которая к тому же подорожала до $600 (34,8 тыс. рублей). При этом они также пожаловались на некачественную работу диппредставительства Киргизии в Китае.

«Официально китайская сторона говорит о том, что в день открывают визы для 20 машин, но это не так. Есть водители, которые уже год не могут попасть в Китай из-за задержки выдачи визы», — подчеркнули они.

Участники пресс-конференции отметили, что трудности с получением пропуска на территорию КНР возникли после теракта, произошедшего во дворе посольства Китая в столице Киргизии 30 августа 2016 года.

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Подводя итог своего выступления, киргизстанские дальнобойщики призвали правительство активнее заниматься переговорами с китайской стороной для устранения этих проблем.

ИА REGNUM напоминает, что 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Бишкеке произошел теракт — террорист из группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на микроавтобусе Mitsubishi Delica выбил ворота диппредставительства, заехал на его территорию и привел в действие мощное самодельное взрывное устройство. В результате были ранены несколько человек из обслуживающего персонала. Никто, кроме самого террориста, не погиб.

1 сентября 2016 года посольство Китая официально заявило о приостановке выдачи виз гражданам Киргизии из-за террористической атаки. Китайские дипломаты попросили киргизстанцев «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации» и забрать свои загранпаспорта. Впоследствии выдача виз была восстановлена, но уже не в прежнем объеме, и ждать своей очереди киргизстанцам теперь приходится по несколько месяцев. В частности, из-за этой проблемы представительница Киргизии не смогла принять участие в первом этапе конкурса красоты «Мисс Мира». Вокруг распределения виз в КНР возник «черный рынок».

Отметим, что на границе Киргизии с Казахстаном также образуются многокилометровые очереди из большегрузных машин — по причине того, что казахские пограничники и таможенники стали с особой тщательностью досматривать фуры, желающих пересечь киргизско-казахстанские рубежи. Официальный Бишкек уже пожаловался по этому поводу в Евразийскую экономическую комиссию и во Всемирную торговую организацию, но Казахстан продолжает усиливать контроль, вводя дополнительные меры.

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