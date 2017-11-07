Заключенные из «Крестов» выпущены на свободу. На улицах столицы беспорядки

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 25 октября в 11 утра по приказу ВРК из «Крестов» освобождены заключенные по делу «3—5 июля» большевики.

Павловским полком с двумя броневиками и зенитным орудием занят участок от Миллионной ул. до Невского проспекта.

В течение ночи и утра ВРК разослано следующее предписание:

«Настоящим предписывается в том случае, если офицеры батальона не признают власти революционного комитета, офицеров батальона подвергнуть аресту»

В гвардейском саперном полку арестованы семь офицеров. Броневики начали переходить на сторону восставших. К Смольному доставлены зенитные орудия, броневики и одна орудийная машина. Арестованы и доставлены в Смольный институт министры Прокопович и Гвоздев; после допроса министры освобождены.

С Николаевского вокзала доставлена в Смольный партия юнкеров, пробравшихся из Зимнего дворца за продовольствием и снаряжением.

«Некоторые товарищи, из находящихся тогда в Смольном, предлагали расправиться с ними как можно круче, чтобы дать острастку остальным. Большинство же считало, что юнкера являются только орудием в руках авантюристов и что по отношению к ним мягкость даст большие результаты, ибо покажет, что новая власть настолько сильна, что не считает для себя большим минусом прибавление в стане своих врагов нескольких человек… Тов. Троцкий объявил им, что они отпускаются с тем, что дадут обещание не выступать более против советской власти, и могут идти в свое училище к своим занятиям»

В Зимнем дворце после отъезда Керенского под председательством Коновалова открылось заседание Временного правительства, объявленное беспрерывным. Принят указ о возложении на Кишкина исключительных полномочий по водворению порядка в столице, с подчинением ему всех военных и гражданских властей; его помощниками назначены Пальчинский и Рутенберг. Главнокомандующий Петроградским военным округом Полковников, проявивший, по мнению правительства, бездеятельность в борьбе с ВРК, приказом Кишкина устранен от должности и заменен начальником штаба округа генералом Багратуни.

Правительством изданы воззвания к фронту и к гражданам (прил. 65-е) с призывом сплотиться вокруг него и центральных органов демократии для защиты их. Министр внутренних дел Никитин разослал губернским и областным комиссарам телеграмму с призывом к органам самоуправления и общественным организациям поддержать Временное правительство и организовать самое решительное сопротивление против захвата власти. Помощник комиссара Петроградского военного округа Скалов обратился к комитетам петроградского и окрестных гарнизонов с призывом к спокойствию и отказу от выступлений. Опубликованы аналогичные обращения комиссара округа Малевского к солдатам и офицерам и вторичное его требование исполнять только приказы штаба округа.

Юнкерами была произведена безуспешная попытка вернуть телеграф и телеграфное агентство.

Утром состоялось первое заседание комитета общественной безопасности. Решено приступить к организации районных и домовых комитетов.

В 12 часов распущены учащиеся средних и низших учебных заведений.

Отряды ВРК начали окружать Мариинский дворец (предпарламент). Около часу дня Мариинский дворец был занят. От собравшихся на заседание предпарламента потребовали немедленно очистить помещение. Летучее собрание совета старейшин с представителями фракций и групп постановило «выразить решительный протест против насилия безответственных элементов, под угрозой штыков препятствующих работе и деятельности Временного Совета Российской Республики, и опубликовать этот протест во всех органах печати». Тем временем часть членов предпарламента покинула здание. Оставшиеся объявили открытым заседание предпарламента (последнее), приняли предложение совета старейшин и тоже покинули здание. Председатель предпарламента Авксентьев, закрывая заседание, заявил, что о дне следующего заседания члены предпарламента будут оповещены повестками. Вместе с закрытием предпарламента прекратились работы помещавшейся в Мариинском дворце Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание.

Павловским полком занят Невский проспект и прилегающие улицы; выставлены заставы с броневиками и зенитным орудием на мосту Екатерининского канала, Мойки и на Морской ул.

Прекращены занятия в правительственных, общественных и частных учреждениях.

Около 14 часов прибыли из Кронштадта и остановились возле крейсера «Аврора» суда («Амур», «Ястреб» и др.) с 5000 матросов. Антонов-Овсеенко приветствовал прибывших моряков и передал распоряжение ВРК: принять участие в осаде Зимнего дворца.

Броненосец «Заря Свободы» высадил на станции Спасательная десант, занявший Балтийскую железную дорогу и обезоруживший юнкеров в Ораниенбауме и Петергофе; «Заря Свободы» встал у входа в Морской канал для обстрела Балтийской железной дороги.

В Москве после получения известий о начавшемся в Петрограде вооруженном восстании приступили к организации Военно-революционного комитета. На заседании Московского Комитета РСДРП (б) постановлено поручить большевистской фракции Московского Совета немедленно создать советский боевой центр из семи человек, на пропорциональных основах: три большевика, один меньшевик, один эсер, один от Красной гвардии и один от штаба; намечены: Смирнов, Ломов, Мурадов, Рыков, Будзынский и Усиевич (в качестве кандидата); военному бюро поручено поднять во всех частях гарнизона кампанию за неподчинение каким-либо решениям без санкции Совета. Кроме того, составлен партийный боевой центр, в который вошли два представителя Московского Комитета (Пятницкий и Владимирский), один от военного бюро (Ярославский), один от профсоюзов (Козловский), один от Областного бюро (Стуков и Яковлева, кандидат Кизельштейн) и один от Окружного комитета (Соловьева). Московское Областное бюро разослало по области условные телеграммы, извещающие о выступлении.