Карме Фордекаль: Парламент Каталонии «фактически распущен»

Барселона, Испания, , 15:49 — REGNUM Парламент Каталонии «фактически распущен», заявила его глава, Карме Форкадель, 30 октября сообщает издание La Vanguardia.

Форкадель отменила обычно проходящее по вторникам заседание бюро законодательного органа Каталонии, «поскольку бюро больше нет, оно распущено», —сказала она.

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Отметим, что Карме Форкадель, яростно отстаивавшая точку срения сторонников отделения Каталонии от Испании, официально остается на своей должности до даты выборов — 21 декабря.

До сих пор нет никаких официальных заявлений, идет ли речь о роспуске парламента как о подчинении с решению, озвученному председателем правительства Испании, или же собрание было распущено в рамках «учредительного процесса» по созданию в Каталонии независимой республики.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономии от Испании. За независимость Каталонии от Испанского Королевства проголосовали 72 депутата, 10 голосовали против, двое воздержались. Спустя примерно час после этого сенат Испании одобрил предложение по введению в действие 155-й статьи конституции королевства о приостановке автономии Каталонии.

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Кроме того, председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил о принятии решения об отстранении от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Вдобавок, премьер также распустил и парламент Каталонии.

20 октября руководство Каталонии известило, что не признает решений властей Испании об отставке руководства автономии во главе с Карлесом Пучдемоном, а также решение о роспуске парламента.

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