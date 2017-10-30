МИД Испании: Мы окажем всяческую поддержку евроинтеграции Украине

Мадрид, , 15:38 — REGNUM Всячески поддерживать Украину будет Испания, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в ходе беседы с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает 30 октября УНН.

По словам Дастиса, Испания и Украина являются союзниками по многим вопросам, в том числе и по евроинтеграции. Глава испанского МИД подчеркнул, что Испания полностью поддерживает стремление Украины вступить в ЕС.

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«Мы искренне поддерживаем желание Украины и движение Украины в Европу», — сказал министр.

Он отметил, что Испания готова оказать экономическую помощь Украине, а также любую помощь в проведении реформ. Еще одной сферой, в которой Испания намерена помогать Киеву, является социальная, сказал Дастис.

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Напомним, ранее каратели из украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили в видеообращении, что они готовы «бороться против независимости Каталонии». Неонацисты сравнили референдум в Каталонии с референдумами в Крыму и Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), считая, что и там, и там происходит «подрыв территориальной целостности».

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