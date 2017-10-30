Активизация переговоров на фоне напряжения на границе в Карабахе

Баку, , 15:24 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в середине ноября. Об этом, как передают азербайджанские СМИ, сказал сегодня, 30 ноября, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он также сообщил, что место встречи пока не определено, однако, известно, что встречи пройдут по отдельности с каждым из министров.

«Согласно поручению главы государства, мы стараемся интенсифицировать процесс переговоров. Сейчас мы занимаемся проработкой данного вопроса», — сказал азербайджанский министр.

Он напомнил, что на последней встрече президентов было принято решение интенсифицировать переговоры.

«Естественно, необходимо интенсифицировать их в первую очередь на уровне министров иностранных дел. Поэтому сопредседатели связались с нашей и армянской сторонами и мы назвали предварительные сроки встречи. Точная дата и место встречи будут определены в ближайшее время», — сказал Мамедъяров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Женеве после почти полуторалетнего перерыва прошла встреча между президентами Армении и Азербайджана. В совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи отмечалось, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

«Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они по-прежнему готовы работать со сторонами по посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами», — говорилось в заявлении.

Стало известно о готовности Саргсяна и Алиева активизировать переговоры

Несмотря на то, что после женевской встречи напряжение на линии соприкосновения не снизилось, а совсем наоборот, однако стороны фактически решили выполнять первую часть договорённости об активизации переговорного процесса.

Встреча президентов лишь обострила ситуацию в зоне карабахского конфликта

Следует также напомнить, что 24 октября, выступая в министерстве обороны Армении, Серж Саргсян заявил, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. «Следовательно, невозможно одной рукой стрелять, а другой — вести переговоры с целью найти это решение. Или мы ведём переговоры, или стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому», — сказал президент Армении.

Вопрос о том, стрелять или вести переговоры, пока остаётся открытым

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