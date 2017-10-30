Второй тур выборов в Македонии укрепил позиции СДСМ и Зорана Заева

Скопье, , 15:21 — REGNUM Второй тур муниципальных выборов в Македонии, состоявшийся в минувшее воскресенье, 29 октября, ещё более укрепил позиции Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым, занявшим пост премьер-министра в мае 2017 года.

Согласно данным, озвученным Государственной избирательной комиссией, по итогам двух туров кандидаты от СДСМ одержали победу в 56 муниципалитетах, ещё в десяти муниципалитетах одержали победу представители партии албанского этнического меньшинства «Демократический союз за интеграцию» во главе с Али Ахмети. Бывшая правящая партия ВМРО-ДПМНЕ, возглавляемый экс-премьером Николой Груевский победила лишь в пяти муниципалитетах.

В течение ближайших четырёх лет представители СДСМ будут управлять практически во всех крупных городах страны — Скопье, Битоле, Охриде, Струмице и других. ВМРО-ДПМНЕ победила на выборах лишь в одном крупном городе — в Кавадарци.

Сразу же после объявления первых результатов голосования Никола Груевски выступил со специальным заявлением, в котором указал, что не признаёт результатов выборов. Он потребовал «возвращения демократии и достоинства в стране», отставки главы избирательной комиссии, а также проведения внеочередных парламентских выборов.

Зоран Заев, в свою очередь, назвал состоявшиеся выборы «демократичными и честными». «Македония движется в правильном направлении, и это большая победа для граждан страны», — заявил он. Он также прокомментировал призыв Груевского оганизовать досрочные выборы в парламент, отметив, что местные выборы «никаким образом не связаны с центральной властью», а потому парламентские выборы назначаться не будут.

Напомним, что на предыдущих региональны выборах в Македонии, который проходили в 2013 году, кандидаты от ВМРО-ДПМНЕ победили в 58 муниципалитетах, а представители СДСМ — лишь в четырёх.

Нынешние выборы стали первыми после прихода к власти лидера оппозиции Зорана Заева. Глава СДСМ получил пост главы правительства при активной поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране. СДСМ сформировала большинство в парламенте совместно с партиями албанцев, согласившись поддержать их требования о внесении изменений в конституцию страны.