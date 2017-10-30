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Гордон думает о своей программе, а не о Собчак

Политика

Другие кандидаты ее не интересуют

Москва, 30 октября 2017, 16:11 — REGNUM  В ходе избирательной кампании журналист и правозащитник Екатерина Гордон намерена сконцентрироваться на своей программе, а не на других кандидатах в президенты, заявила 30 октября сама Гордон.

«Я не думаю о других кандидатах, я думаю о задачах моей программы», — цитирует RT ответ Гордон на вопрос, сумеет ли она опередить ведущую Ксению Собчак в случае участия в президентских выборах.

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Она пояснила, что давно планировала принять участие в выборах президента России и что необходимые процедуры в случае электоральной поддержки будут соблюдены в соответствии с законами.

«Если меня поддержат люди, и мы соберём необходимое количество подписей, я стану кандидатом», — сказала она.

Напомним, 30 октября журналист Екатерина Гордон заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента России в 2018 году. Основной идеей своей президентской программы она выбрала «защиту прав женщин и детей».

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Выборы президента России-2018

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