СМИ: Манафорту предъявлено обвинение

Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс должны, по некоторой информации, сдаться федеральным властям, сообщает The Independent.

По некоторым сведениям, Манафорт стал первым из фигурантов расследования вмешательства России в выборы президента США, против которого выдано официальное обвинение.

На данный момент неизвестно, какие именно обвинения выдвинуты против Манафорта и Гейтса.

Напомним, 27 октября бывший директор ФБР Роберт Мюллер, ныне возглавляющий расследование предполагаемых связей между предвыборным штабом и Москвой, получил обвинительные заключения от присяжных.

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