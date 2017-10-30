«Насолить Собчак»: Эксперты объяснили решение Гордон участвовать в выборах

Москва, , 15:02 — REGNUM Екатерина Гордон, делая заявление о намерении участвовать в президентских выборах, желает «насолить Собчак» и попасть в топы новостей, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

По его словам, предвыборная кампания Гордон будет иметь ограниченный срок, так как у нее нет соответствующих ресурсов и она не сможет собрать необходимое количество подписей, в отличие от Ксении Собчак.

«Сейчас мы будем наблюдать ситуацию, когда будут подобные заявления от целого ряда различных общественных персон, которые хотят о себе напомнить лишний раз либо досадить кому-то из кандидатов», — цитирует Слатинова РИА Новости.

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Он добавил, что у журналистки был публичный конфликт с телеведущей в прямом эфире, поэтому Гордон хочет показать «абсурдность выдвижения Собчак», а также напомнить о себе и попасть в топы новостей.

«Также как Собчак в некотором смысле выступает спойлером Навального, так и Гордон выступает спойлером Собчак», — считает Слатинов.

Напомним, ранее журналистка Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, позиционируя себя защитницей прав женщин и детей.

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