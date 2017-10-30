Боевики «Азов»* готовы бороться за независимость Каталонии

Киев, 30 октября 2017, 14:59 — REGNUM Боевики украинского карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о готовности бороться против независимости Каталонии. Об этом говорится в видеообращении активистов, размещенном на YouTube.
«Сейчас, когда наши собратья из Испании столкнулись с проблемой Каталонии, мы говорим о своей солидарности с испанскими националистами, — заявили боевики. — Крым и Донбасс — это Украина. Каталония — это Испания. Испания, как и Украина, единая и соборная».
Также в ролике видно, как один из активистов рисует граффити о единстве Испании, после чего несколько десятков человек зажигают файеры на фоне этой надписи.
Ранее «Всеукраинский союз ветеранов АТО» заявил о формировании батальона для борьбы за единство Испании. Батальон готов выступить по первому требованию и окажет поддержку испанскому королю Филиппу VI.
Напомним, 1 октября в испанском автономном регионе Каталония состоялся референдум о независимости. Более 90% населения проголосовали за выход региона из состава страны.
Правительство Испании пыталось помешать проведению референдума, применяя, в том числе, силовые методы. В результате пострадали 893 человека. Власть страны не признала итоги плебисцита.
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