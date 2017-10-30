Нижегородских депутатов выгнали из сельсовета

Нижний Новгород, , 14:54 — REGNUM Сразу трое нижегородских депутатов лишись своего статуса после вмешательства прокуратуры. Произошло это со второй попытки и на основании решения суда.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, проверка установила, что трое депутатов Алешковского сельсовета (Богородский район) в установленный законом срок не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своих супруг.

В прокуратуре сочли, что подобное поведение является нарушением ФЗ «О противодействии коррупции» и внесли на рассмотрение сельсовета представление об устранении нарушений законодательства и о досрочном прекращении полномочий депутатов. Эти требования исполнены не были.

Тогда прокуратура обратилась в суд с административными исками о признании незаконным бездействие сельского совета, а так же о прекращении полномочий депутатов.

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На этот раз депутатам не удалось сохранить свой статус — суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, досрочно прекратив полномочия депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Новгороде прокуратура потребовала лишить полномочий депутата областного Законодательного собрания, главу фракции «Справедливая Россия» Александра Бочкарева. Его также уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

Кроме того, в отношении еще одного депутата Заксобрания — Вадима Жука — возбуждено уголовное дело из-за того, что он незаконно привлекал средства дольщиков при строительстве жилого дома в центре Нижнего Новгорода.

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Депутатских полномочий Жука пока не лишают, что решение о приостановлении его членства в партии региональное отделение «Единой России» уже приняло.

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