Зять Трампа посещал Саудовскую Аравию с незапланированным визитом

Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на прошедшей неделе совершил незапланированный визит в Саудовскую Аравию, сообщает The Hill.

По некоторым данным, Кушнер отправился в Саудовскую Аравию 25 октября коммерческим рейсом и вернулся 28 октября. Вместе с ним визит совершили заместитель советника по национальной безопасности Дина Пауэлл и спецпосланник Вашингтона на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

«Высокопоставленный советник президента, заместитель советника по национальной безопасности по стратегическим вопросам и специального представителя на международных переговорах вернулись из Саудовской Аравии», — сообщил источник в Белом доме.

«Высокопоставленный советник также поддерживал частые контакты с официальными лицами Израиля, Палестинской автономии, Египта, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравией», — добавил он.

Этот визит стал третьей поездкой зятя главы Белого дома на Ближний Восток в 2017 году.