Хакасия. Аукнется ли «насыщенная политическая жизнь» главе региона?

Абакан, , 15:30 — REGNUM Информационное пространство Хакасии в конце октября буквально взорвала новость о том, что депутаты республиканского парламента попросили помощи у федерального центра. Вызывает вопросы не только размер необходимой помощи (парламентарии попросили 28,2 миллиарда рублей, в том числе 17,9 млрд на погашение коммерческих заимствований республики — прим. ИА REGNUM ), но и то, что глава Хакасии назвал сумму, озвученную депутатами, «не совсем корректной».

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Да и с оценкой парламентариев («катастрофическая ситуация») Зимин также, по-видимому, не согласен. По его мнению, очевиден рост республики.

«Вы посмотрите, у нас постоянно рост. Мы всегда росли», — заявил руководитель региона в октябре на встрече с представителями республиканских СМИ.

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Хотя позже Зимин отметил, что Хакасия действительно нуждается в дополнительной помощи. Но при этом подчеркнул, что регион начал получать финансовую поддержку ещё до обращения депутатов. В частности, Хакасии в виде бюджетных кредитов направлено 6 млрд рублей.

Большой общественный резонанс вызвала ещё одна новость из Хакасии. На сессии 25 октября действия сотрудников правоохранительных органов республики были названы «беспределом». Это связано с задержанием председателя комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Владимира Нырцева и обыском в Верховном Совете.

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А сегодня, 30 октября, в республиканском правительстве ИА REGNUM сообщили, что глава Хакасии вылетел в командировку в Москву. Согласно официальному сообщению, в столице Зимин проведёт «ряд рабочих встреч и переговоров». Также он намерен принять участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака. Рабочая командировка продлится до конца рабочей недели.

Отдельно подчёркивается, что уже 4 ноября Зимин будет в Хакасии и примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

В местной прессе тут же прозвучала версия, что Зимин срочно выехал в Москву, чтобы объясниться по поводу размера необходимой финансовой помощи.

Ещё одно любопытное обстоятельство. В 2018 году завершается срок полномочий Зимина на посту главы региона. В связи с этим возникает вопрос, как октябрьские скандалы в регионе повлияют на рейтинг Виктора Зимина, не приведут ли они к его отставке.

«В нынешней российской реальности никакие политические скандалы не помешают губернаторам переизбираться в случае, если на них сделал ставку Кремль. Так что главная политическая задача любого губернатора до сих пор заключается в том, чтобы убедить Кремль в своей адекватности и нужности. Виктор Зимин до сих пор эту задачу решал неплохо, и особенных претензий у Москвы к нему нет», — уверен политолог Анатолий Савостин.

По мнению собеседника ИА REGNUM, в вышеуказанных событиях «особенного конфликта нет», а просто в регионе «идёт насыщенная политическая жизнь».

Хакасский политолог Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил уверенность в том, что события последней десятидневки в Хакасии и вокруг неё «ровно укладываются в процессы, связанные с предстоящими осенью 2018 года выборами депутатов Верховного Совета и главы региона».

«Главные силы Хакасии ещё на дальних подступах выясняют, кто из них главнее — исполнительная власть или законодательная, которая сегодня попутно возглавляет и региональное отделение партии власти (секретарём регионального отделения «ЕР» является заместитель председателя Верховного Совета республики Сергей Комаров — прим. ИА REGNUM ). Борьба идёт ни больше ни меньше как за статус Виктора Зимина в будущих выборах депутатов парламента. Если на выборах 2013 года он возглавлял список «ЕР», то сейчас есть силы, заинтересованные в том, чтобы минимизировать его влияние на предстоящие выборы», — считает политолог.

Он подчеркнул, что именно этим объясняются и заявления депутатов по поводу госдолга региона, «и тот широкий резонанс, который прокатился по федеральным СМИ». Это также вызвало цепную реакцию в других регионах, считает он.

«Хотя само по себе выступление парламента не несёт никаких иных последствий, кроме негатива со стороны федерального центра в адрес главы региона, который допустил «депутатскую вольницу». Позиционная война ветвей власти региона теперь ведётся с участием федерального уровня, что само по себе в преддверии выборов президента может нанести существенный удар по всем её участникам, вплоть до смены её вдохновителей с обеих сторон», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, госдолг Хакасии за 2016 год вырос на 6,1 миллиарда рублей. По информации Верховного Совета, по итогам 2017 года государственный долг республики составит 24,7 миллиарда рублей — 137% от собственных доходов. 17,9 млрд рублей из этой суммы составляет коммерческий долг. Только расходы на обслуживание государственного долга в текущем году оцениваются в сумму 2,5 млрд рублей. Это более 14% от собственных доходов.

По данным республиканского парламента, фактические доходы регионального бюджета в 2016 году составили 21,7 млрд рублей. Общий объём доходов снизился по сравнению с 2015 годом на 2,3 млрд рублей. Исполнение по собственным доходам составило 15,7 млрд рублей. Прирост собственных доходов к фактическим показателям 2015 года составил 10,1% или почти 1,5 млрд рублей.

Республиканский бюджет на 2017 год был принят в декабре 2016 года со следующими параметрами: доходы — 22,4 миллиарда рублей; расходы — 26,7 млрд.

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