Кандидат на пост президента Финляндии: Запад слишком сюсюкается с Россией

Хельсинки, , 14:36 — REGNUM Запад «сюсюкается» с Россией, позволяя манипулировать собой так, как это делает маленький ребенок, сообщил кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто в своей книге «Подъем флага и мудрость портного». Об этом 26 октября пишет финское издание Ilta Sanomat.

По мнению политика, нынешние отношения России и Запада характеризуются сильной напряженностью, вызванной ситуацией на Украине и различием в подходах при оценке крупных мировых событий. Например, Хаависто полагает, что Крым вошел в состав России как территория, исторически принадлежащая России. Однако вместо реакции Запада по данному вопросу политик предпочитает анализировать реакцию России на реакцию Запада.

Он убежден, что в России расценивают западные подходы как интриганство и, несмотря на «заявления противоположного характера, стремятся вероломно распространить свое влияние на соседей», — цитирует издание политика.

Таким же образом Хаависто рассматривает отношение России к «цветной революции» на Украине. Он объясняет читателям, что российская сторона рассматривает события как сфабрикованные Западом попытки создать нестабильность в России.

В качестве продолжения кандидат в президенты Финляндии поясняет, что отношение Запада к России напоминает ему отношение родителя, который идет на поводу у разбаловавшегося ребенка.

«Ты исправишь ситуацию, если будешь вести себя по-другому. Ты сам виноват в своих проблемах, поэтому всё зависит только от тебя», — поясняет стиль международных отношений Хаависто.

Отметим, что писательский талант кандидата в президенты от партии зеленых проявился на фоне создания в Финляндии центра по отражению гибридных угроз. Так называемый «гибридный центр» был открыт в октябре при участии заместителя НАТО Арндта Фрейтага фон Лорингхофена. На церемонии открытия он заявил, что Россия входит в число стран, за которой ведется наблюдение. 19 октября глава МИД Финляндии учредил миссию посла, ответственного за выявление и реагирование на гибридные угрозы.

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