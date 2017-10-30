В Сербии вынесен очередной приговор воевавшему в Донбассе добровольцу

Белград, , 14:24 — REGNUM Cуд в Сербии вынес очередной приговор участнику боевых действий в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики. По сообщениям СМИ, суд в Белграде признал сербского добровольца Нинослава Милошевича виновным в участии в боевых действиях на территории иностранного государства и приговорил его к шести месяцам домашнего заключения.

Напомним, что осенью 2014 года в Сербии были приняты поправки в законодательство, устанавливающие уголовную ответственность для граждан страны за участие в военных конфликтах за рубежом и организацию отправки для участия в боевых действиях на территории других государств.

Тема участия сербских граждан в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев обсуждалась на переговорах президента Украины Петра Порошенко с Александром Вучичем, ещё занимавшим на тот момент должность премьер-министра Сербии. Украинский президент призывал Белград усилить уголовную ответственность для сербских добровольцев. Вучич со своей стороны заверил его, что «именно такого подхода и будут придерживаться в Сербии относительно наёмников».

Согласно официальным данным, в боевых действиях в Донбассе принимают участие не менее 300 граждан Сербии. Среди них есть лица, занимающие командующие должности, бойцы, награждённые медалями за проявленное мужество.

Служба безопасности Украины уже неоднократно передавала сербским властям списки добровольцев, воюющих на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Последнее такое сообщение было распространено СБУ на минувшей неделе.

Санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса Сербии предусматривает до десяти лет лишения свободы. Тем не менее, в большинстве известных случаев, судебные процессы над добровольцами заканчиваются условными приговорами.